28 сентября вторник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 72.66
eur 85.04
Тема дняКак экс-депутат построил в лесу роскошный дом
Все новости
Все новости

Приключения блудного асфальта. На ремонт Ипподромской дали 530 млн рублей — смотрим, какие чудеса там сделали

Инспекция первого этапа ремонтных работ на Ипподромской магистрали

159
Обсудить

Поделиться

Ипподромская — самая скоростная магистраль в центре

Ипподромская — самая скоростная магистраль в центре

Поделиться

Продолжаем инспектировать улицы Новосибирска, которым посчастливилось пережить в этом сезоне дорожный ремонт. Сегодня проверяем, как там у нас на скоростной Ипподромской — срок окончания первого этапа ремонта истек 24 сентября. Сразу скажем, что ремонт там распланирован на 3 года, так что сделано далеко не всё — но хотя бы убрали жуткую смертельную колею. Посмотрим подробнее, что сделали на этой ключевой магистрали — рассказывает Дмитрий Косенко.

На ремонт Ипподромской выделили 530 млн рублей, правда, растянули его этапы на 3 года

На ремонт Ипподромской выделили 530 млн рублей, правда, растянули его этапы на 3 года

Поделиться

Контракты на ремонт Ипподромской — просто мечта любого подрядчика, одни из самых денежных контрактов в Новосибирске. Повезло компании ООО «Перлит-Строй» — с ней мэрия заключила два контракта: № 01513000305210000070001 стоимостью 374 871 558 рублей и № 3540634607021000003 стоимостью 154 100 527 рублей. Итого — почти 530 млн рублей. Работа разбита на несколько этапов, сроки — 2021–2023 годы. Связано это в том числе и со строительством 4-го моста — не всю Ипподромскую сейчас можно починить физически.

Этап текущего года согласно контракту закончился 24 сентября, и, конечно, сделано на магистрали далеко не всё — давайте посмотрим, что получилось. Но сначала пару слов о подрядчике — по данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович, ранее НГС писал о том, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. С ним связан другой предприниматель Кулиджанян Сергей Колевич, который получал заказы от мэрии на вывоз снега.

Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2020 год — 336 млн рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиона. Компания является победителем торгов по 213 госзакупкам, у нее заключено контрактов на 3,4 млрд рублей. В текущем сезоне «Перлит-Строй» также строила дорогу на улице Петухова до домов «Дискуса» стоимостью 100 млн рублей. Сейчас ведет небольшой ремонт Красного проспекта за 7,2 млн рублей со сроком окончания 15 октября. Еще один контракт — № 3540634607021000034 стоимостью 56 283 071 рубль на ремонт улиц Плановая, Кошурникова, Гоголя (срок до 25 октября).

Въезд на Ипподромскую сужен

Въезд на Ипподромскую сужен

Поделиться

Итак, едем на Ипподромскую. Всё последнее время я вообще избегал маршрутов по этой магистрали — ну реально страшно, какая там жуткая колея была от Фрунзе до Писарева. Регулярно происходили аварии — думаю, роль колеи в этом не последняя. Так вот, хорошая новость — колеи больше нет. Но давайте по порядку, от «горба Городецкого» в сторону «Ауры» сейчас проложена временная проезжая часть из-за строительства 4-го моста, машины едут по 2 узким полосам.

Остался участок со старым асфальтом

Остался участок со старым асфальтом

Поделиться

Далее до «Ауры» — старый асфальт с трещинами, провалами и даже дырами — тут ничего пока не делали.

Перекресток Ипподромской и Военной был в жутких ямах

Перекресток Ипподромской и Военной был в жутких ямах

Поделиться

Перекресток с Военной был одним из самых неприятных мест на магистрали, сейчас его закатали в ровный асфальт, но разметки нет.

В левой полосе лучше не ехать

В левой полосе лучше не ехать

Поделиться

После перекрестка начинается самое забавное — верхний свежий слой черного асфальта внезапно обрывается в левой полосе.

Самое неприятное место сейчас на магистрали

Самое неприятное место сейчас на магистрали

Поделиться

Потом верхний слой асфальта обрывается во всех полосах — появляется непонятно когда сделанный нижний слой с временной разметкой, какие-то дыры.

Тут была сильная колея

Тут была сильная колея

Поделиться

Перед развязкой с улицей Фрунзе свежий асфальт внезапно восстанавливается. Покрытие гладкое, профиль выровнен, вот только разметки нет.

Теперь можно ехать спокойно

Теперь можно ехать спокойно

Поделиться

После улицы Гоголя верхний слой асфальта пропадает — но нижний тоже неплох, дорога ровная, есть временная разметка.

Асфальт неплох, но разметки нет

Асфальт неплох, но разметки нет

Поделиться

Перекресток с Кропоткина тоже был раздолбанный — сейчас его сделали, всё ровно, но разметки нет.

Бордюры везде разные

Бордюры везде разные

Поделиться

В некоторых местах — обычные бетонные бордюры, а в некоторых вот такие живописные. Где они их взяли?

Еще один старый участок

Еще один старый участок

Поделиться

Ладно, едем в обратном направлении. На участке от Танковой до Кропоткина ничего не делали — тут старое покрытие с трещинами и искривлением профиля.

Здесь временная оранжевая разметка

Здесь временная оранжевая разметка

Поделиться

Напротив «Континента» — тоже всё плохо, но сразу после ТЦ опять начинается нормальное покрытие, которое идет вплоть до Военной. Но с некоторыми нюансами.

До съездов очередь еще не дошла

До съездов очередь еще не дошла

Поделиться

Съезды и заезды на магистраль не сделаны и не выровнены — везде такая ступенька между слоями асфальта.

Сюрприз в правой полосе

Сюрприз в правой полосе

Поделиться

В районе улицы Фрунзе внезапно кончается верхний слой в правой полосе. Потом появляется метров через 500, потом опять исчезает.

Асфальта не хватило

Асфальта не хватило

Поделиться

Перед перекрестком с Военной исчезают и все остальные верхние слои во всех полосах. Настоящие приключения блудного асфальта.

Весь ремонт мы увидим в 2023 году

Весь ремонт мы увидим в 2023 году

Поделиться

После «Ауры» идет старая подразбитая дорога, она кончается возле улицы Кривощековской. Дальше Ипподромская сейчас перекрыта, а автомобили объезжают этот участок вокруг ТЦ «Мегас». Ну а мы готовимся к проверке других улиц, срок ремонта которых завершается 1 октября, в частности улицы Нарымской.

Почитайте еще, какой ремонт сделали на дорогах левого берега.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ИпподромскаяремонтдорогиИпподромская магистраль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...