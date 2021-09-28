Приключения блудного асфальта. На ремонт Ипподромской дали 530 млн рублей — смотрим, какие чудеса там сделали

Продолжаем инспектировать улицы Новосибирска, которым посчастливилось пережить в этом сезоне дорожный ремонт. Сегодня проверяем, как там у нас на скоростной Ипподромской — срок окончания первого этапа ремонта истек 24 сентября. Сразу скажем, что ремонт там распланирован на 3 года, так что сделано далеко не всё — но хотя бы убрали жуткую смертельную колею. Посмотрим подробнее, что сделали на этой ключевой магистрали — рассказывает Дмитрий Косенко.
Контракты на ремонт Ипподромской — просто мечта любого подрядчика, одни из самых денежных контрактов в Новосибирске. Повезло компании ООО «Перлит-Строй» — с ней мэрия заключила два контракта: № 01513000305210000070001 стоимостью
Этап текущего года согласно контракту закончился 24 сентября, и, конечно, сделано на магистрали далеко не всё — давайте посмотрим, что получилось. Но сначала пару слов о подрядчике — по данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович, ранее НГС писал о том, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. С ним связан другой предприниматель Кулиджанян Сергей Колевич, который получал заказы от мэрии на вывоз снега.
Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2020 год — 336 млн рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиона. Компания является победителем торгов по 213 госзакупкам, у нее заключено контрактов на 3,4 млрд рублей. В текущем сезоне «Перлит-Строй» также строила дорогу на улице Петухова до домов «Дискуса» стоимостью 100 млн рублей. Сейчас ведет небольшой ремонт Красного проспекта за 7,2 млн рублей со сроком окончания 15 октября. Еще один контракт — № 3540634607021000034 стоимостью
Итак, едем на Ипподромскую. Всё последнее время я вообще избегал маршрутов по этой магистрали — ну реально страшно, какая там жуткая колея была от Фрунзе до Писарева. Регулярно происходили аварии — думаю, роль колеи в этом не последняя. Так вот, хорошая новость — колеи больше нет. Но давайте по порядку, от «горба Городецкого» в сторону «Ауры» сейчас проложена временная проезжая часть из-за строительства 4-го моста, машины едут по 2 узким полосам.
Далее до «Ауры» — старый асфальт с трещинами, провалами и даже дырами — тут ничего пока не делали.
Перекресток с Военной был одним из самых неприятных мест на магистрали, сейчас его закатали в ровный асфальт, но разметки нет.
После перекрестка начинается самое забавное — верхний свежий слой черного асфальта внезапно обрывается в левой полосе.
Потом верхний слой асфальта обрывается во всех полосах — появляется непонятно когда сделанный нижний слой с временной разметкой, какие-то дыры.
Перед развязкой с улицей Фрунзе свежий асфальт внезапно восстанавливается. Покрытие гладкое, профиль выровнен, вот только разметки нет.
После улицы Гоголя верхний слой асфальта пропадает — но нижний тоже неплох, дорога ровная, есть временная разметка.
Перекресток с Кропоткина тоже был раздолбанный — сейчас его сделали, всё ровно, но разметки нет.
В некоторых местах — обычные бетонные бордюры, а в некоторых вот такие живописные. Где они их взяли?
Ладно, едем в обратном направлении. На участке от Танковой до Кропоткина ничего не делали — тут старое покрытие с трещинами и искривлением профиля.
Напротив «Континента» — тоже всё плохо, но сразу после ТЦ опять начинается нормальное покрытие, которое идет вплоть до Военной. Но с некоторыми нюансами.
Съезды и заезды на магистраль не сделаны и не выровнены — везде такая ступенька между слоями асфальта.
В районе улицы Фрунзе внезапно кончается верхний слой в правой полосе. Потом появляется метров через 500, потом опять исчезает.
Перед перекрестком с Военной исчезают и все остальные верхние слои во всех полосах. Настоящие приключения блудного асфальта.
После «Ауры» идет старая подразбитая дорога, она кончается возле улицы Кривощековской. Дальше Ипподромская сейчас перекрыта, а автомобили объезжают этот участок вокруг ТЦ «Мегас». Ну а мы готовимся к проверке других улиц, срок ремонта которых завершается 1 октября, в частности улицы Нарымской.
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