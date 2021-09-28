Приключения блудного асфальта. На ремонт Ипподромской дали 530 млн рублей — смотрим, какие чудеса там сделали

Этап текущего года согласно контракту закончился 24 сентября, и, конечно, сделано на магистрали далеко не всё — давайте посмотрим, что получилось. Но сначала пару слов о подрядчике — по данным «Контур.Фокуса», компанией «Перлит-Строй» владеет предприниматель Кулиджанян Коля Серожович, ранее НГС писал о том, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. С ним связан другой предприниматель Кулиджанян Сергей Колевич, который получал заказы от мэрии на вывоз снега.

Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2020 год — 336 млн рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиона. Компания является победителем торгов по 213 госзакупкам, у нее заключено контрактов на 3,4 млрд рублей. В текущем сезоне «Перлит-Строй» также строила дорогу на улице Петухова до домов «Дискуса» стоимостью 100 млн рублей. Сейчас ведет небольшой ремонт Красного проспекта за 7,2 млн рублей со сроком окончания 15 октября. Еще один контракт — № 3540634607021000034 стоимостью 56 283 071 рубль на ремонт улиц Плановая, Кошурникова, Гоголя (срок до 25 октября).