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Обзор

Где бы еще пробить колеса? Показываем самые разбитые ж/д переезды, которые хуже самих новосибирских дорог

В нашу редакцию поступили письма читателей с жалобами на переезды

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На таком переезде не разгонишься

На таком переезде не разгонишься

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Недавно мы публиковали материал о разрушении железнодорожного переезда на любимой дороге мэра Локтя, ведущей на Родники — это приводило к дополнительным пробкам. Долгое время провал полотна не могли заделать копеечным бетоном из-за спора мэрии Новосибирска и подрядчика — каждый считал, что в дефекте виновен другой, и из принципа не собирался ничего чинить. После публикации на НГС дефект быстренько заделали, а в нашу редакцию поступили письма читателей с жалобами на другие переезды.

Сами дороги Новосибирска еще как-то ремонтируют, потому что они на слуху, все про них говорят — вон и губернатор Травников пожурил мэра Локтя за недостаточный ямочный ремонт и тщетные розыски источника пыли. А вот к железнодорожным переездам внимания уже меньше, а зря — это важный конструктивный элемент дороги, один разбитый переезд поставит в пробку всю отлично отремонтированную улицу. Обслуживанием и ремонтом таких объектов в основном занимается РЖД, а это царство само по себе, когда там они будут что-то чинить или вовсе не будут — большой вопрос. А граждане Новосибирска жалуются на состояние переездов — давайте посмотрим только на некоторые объекты.

Ямы на переезде на Тайгинской

Ямы на переезде на Тайгинской

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— Вот бы попробовали проехать по переезду на Тайгинской, там скоро люди бамперы начнут оставлять. А это, между прочим, выезд из города, очень важное место. Из-за уничтоженного переезда всегда там пробки, его чинили в прошлом году на тяп-ляп, вот он и развалился. Почему бы не сделать его как далее по дороге — на примере Пашинского переезда, он тоже не очень, но терпимо.

— Прошу заметить самый трешевый переезд, который не могут отремонтировать уже 20 лет (по крайней мере, я столько наблюдаю) — это напротив Б. Хмельницкого, 82, к. 4. Там сейчас тихий ужас, и он раздолбан всегда, его починят, он держится месяц, и опять по новой, отличное место для отмывания бюджета, — пишут наши читатели.

Пока засыпали щебнем

Пока засыпали щебнем

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На Тайгинском переезде действительно, наверное, можно было бампер оставить — видно, что щебнем засыпаны крупные выбоины в полотне. Вероятно, щебня насыпали недавно, но он уже растаскивается по дороге колесами автомобилей. В целом состояние переезда такое, что скорость необходимо сбрасывать до нуля.

Терпимое состояние объекта

Терпимое состояние объекта

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На Пашинском переезде, который «терпимо», разбросанного щебня нет, но видны колейность и торчащие в местах просадки асфальта рельсы. Тоже проезжаешь переезд почти на нулевой скорости. А ведь это объект на важной ветке, которая ведет в Пашино.

Он еще и некрасивый

Он еще и некрасивый

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На улице Залесского однопутная железная дорога — мы видим старые, потерявшие форму резиновые плиты, провал покрытия на внешней стороне рельс. А транспортные потоки тут весьма плотные — сколько осталось жить объекту?

Асфальт требует замены

Асфальт требует замены

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Объект на ул. Авиастроителей — такие же старые плиты, кривой асфальт, весь покрытый трещинами, какие-то трубы, замурованные в асфальте посреди переезда. Скорость — тоже ноль. И ведь это не целая улица, где площадь ремонта измеряется тысячами квадратных метров, тут просто хотя бы «пару лопат» асфальта кинули.

Переезд возле «Барракуды»

Переезд возле «Барракуды»

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Образец самого, пожалуй, проблемного в городе переезда — ул. Б. Хмельницкого, 82, к. 4, после изгиба дороги возле «Барракуды». Несмотря на то, что это важная 4-полосная дорога с большими транспортными потоками, переезд тут действительно раздолбан годами, это его визитная карточка.

Перепады уровней на переезде

Перепады уровней на переезде

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Многие водители уже выросли на этом переезде и, к примеру, знают, что когда едешь со стороны центра, лучше брать в левый ряд — там по рельсам не так скачешь, а в правом вообще словишь жестокий удар. Вся проблема в просадке уровня асфальта в месте примыкания к рельсам и высокий уровень резиновых плит. Но не дошли еще космические технологии железной дороги до того, чтобы выровнять плоскости фрагментов переезда. Так и скачут новосибирцы на этом переезде, особенно достается пассажирам автобусов, которые всегда идут в худшем правом ряду.

Это только часть подобных объектов, но уже видно, что проблема есть и ее надо решать. Мы отправили в РЖД развернутый список вопросов о зоне ответственности железной дороги на территории Новосибирска, о планах, сроках и списках других переездов, которые планируется ремонтировать в 2022 году. Но развернутого ответа от этого «государства в государстве» не получили.

— На железнодорожных переездах, расположенных по адресам улица Авиастроителей, 37/2, улица Богдана Хмельницкого 82, к. 4, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 5/1, до 15 мая 2022 года будет выполнен ремонт асфальтового покрытия, — так сообщили о своих планах в Западно-Сибирской железной дороге.

Также мы отправили письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, какие переезды относятся к ведому городских властей, где и какие будут отремонтированы в 2022 году. Отдельно поставлен вопрос о трамвайных переездах, которые тоже немало портят жизнь новосибирским водителям.

Почитайте еще, как любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года: нормальное движение блокировано.

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