Где бы еще пробить колеса? Показываем самые разбитые ж/д переезды, которые хуже самих новосибирских дорог

Недавно мы публиковали материал о разрушении железнодорожного переезда на любимой дороге мэра Локтя, ведущей на Родники — это приводило к дополнительным пробкам. Долгое время провал полотна не могли заделать копеечным бетоном из-за спора мэрии Новосибирска и подрядчика — каждый считал, что в дефекте виновен другой, и из принципа не собирался ничего чинить. После публикации на НГС дефект быстренько заделали, а в нашу редакцию поступили письма читателей с жалобами на другие переезды.

Сами дороги Новосибирска еще как-то ремонтируют, потому что они на слуху, все про них говорят — вон и губернатор Травников пожурил мэра Локтя за недостаточный ямочный ремонт и тщетные розыски источника пыли. А вот к железнодорожным переездам внимания уже меньше, а зря — это важный конструктивный элемент дороги, один разбитый переезд поставит в пробку всю отлично отремонтированную улицу. Обслуживанием и ремонтом таких объектов в основном занимается РЖД, а это царство само по себе, когда там они будут что-то чинить или вовсе не будут — большой вопрос. А граждане Новосибирска жалуются на состояние переездов — давайте посмотрим только на некоторые объекты.