«Историческое событие»: тысячи новосибирцев собрались вечером на митинг на Красном проспекте
На площади Калинина торжественно открыли стелу «Новосибирск — город трудовой доблести»
В Новосибирске прошло торжественное открытие стелы на площади Калинина. Для того чтобы отметить это важное событие в жизни города, власти перекрыли на несколько часов основную городскую магистраль и организовали участие в мероприятии тысяч работников новосибирских фабрик, заводов и бюджетных учреждений. За историческим событие наблюдал обозреватель НГС.
Масштабный монумент на площади Калинина городские власти решили установить после того, как Новосибирску был присвоен статус «Город трудовой доблести». Ранее на этом месте стояла цилиндрическая рекламная конструкция, которую снесли в апреле этого года. Возведение стелы, полное название которой звучит как «Новосибирск — город трудовой доблести» обошлось городу почти в 150 миллионов рублей, ещё почти миллион было потрачено на звуковое и световое сопровождение самой церемонии открытия.
Чтобы горожане смогли как следует почувствовать это судьбоносное событие, церемонию открытия решено было провести в форме многолюдного митинга, ради которого в час пик на два с половиной часа был перекрыт Красный проспект. В результате в торжественных мероприятиях смогли принять посильное (хотя и несколько вынужденное) участие сотни водителей и пассажиров автомобилей, вставших в длинную пробку.
Чтобы новосибирцы ненароком не пропустили торжество, сотрудники районных администраций получили соответствующие письма с приглашениями. В пресс-службе мэра сообщили, что участие, разумеется, добровольное. И чтобы все добровольные участники смогли вовремя и с комфортом добраться до места проведения митинга, им были поданы многочисленные автобусы, выстроившиеся в практически непрерывный ряд от площади Калинина до перекрестка с улицей Писарева.
Колонны представителей трудовых коллективов и политических партий (были замечены в большом количестве флаги «Единой России» и КПРФ) собирались в районе магазина «Золотое яблоко». Присоединиться к ним можно было просто выйдя на уже перекрытый для транспорта в этом месте Красный проспект. Далее попасть на проезжую часть можно было только через рамки металлодетекторов и показав содержимое сумок (если такое желание высказывали полицейские).
Организованные участники митинга довольно плотно заняли всё пространство Красного проспекта на 200 с лишним метров. Было видно, что люди приехали сюда то что называется трудовыми коллективами — с флагами и транспарантами, обозначавшими принадлежность митингующих. Настроение в этих колоннах было приподнятое — как на советских демонстрациях по случаю 7 ноября.
Обычные граждане тем временем могли беспрепятственно двигаться по тротуарам, никаких перекрытий или кордонов здесь не было. Не все прохожие даже были в курсе того, что за праздник происходит на главной улице города вечером в четверг, но на всякий случай относились к этому с пониманием: надо — значит надо.
На площади Калинина уже собралось какое-то количество зрителей. Многие здесь пришли просто посмотреть на праздник и с энтузиазмом снимали происходящее на мобильные телефоны. Некоторые даже организовывали своего рода персональные трансляции для своих родственников, чьи заинтересованные лица можно было видеть на экране видеозвонка.
Полиция в основном охраняла внутренний периметр, ограниченный по краю площади ограждением. Но за ним, на тротуаре для стражей правопорядка и не было особой работы, собравшиеся вели себя в целом сообразно торжественности момента. Только какой-то легкомысленный человек громко выкрикнул что-то, что звучало как «чикаго», но далеко уйти не успел. Уже метров через десять его остановил наряд и отвел в сторону для выяснения личности.
Зазвучала торжественная музыка, и колонны медленно двинулись к площади, вливаясь на неё и заполняя ту половину проезжей части, которая была отведена для мероприятия (по второй половине отчасти продолжалось движение). Представители предприятий несли зачастую два транспаранта, на которых были написаны нынешнее наименование компании и то, как назывался этот завод или предприятие в годы войны. Стела светилась в темноте. На ней (по крайней мере с одной из сторон) как священные скрижали был запечатлён указ президента РФ о присвоении Новосибирску звания города трудовой доблести.
Сама стела представляет собой уходящий в высоту освещенный «штык» и широкую цилиндрическую поверхность, на которой может демонстрироваться нужный визуальный контент. В прежние времена такое сооружение использовали бы только для рекламы товаров и услуг, но теперь, конечно, не до этого. Во время церемонии на экране демонстрировались архивные фото и данные о произведённых за годы войны снарядах, выполненных в госпиталях операциях и заслугах отдельных предприятий, чьи нынешние работники входили тем временем на площадь.
После того как все участники марша распределились по площади, сыграл гимн, и начался, собственно, митинг. Точнее начали выступать почётные гости мероприятия. Первым слово взял губернатор Андрей Травников, который, как подобает руководителю региона, говорит в несколько раз дольше, чем любой из выступавших. Глава региона вспомнил трудовые и боевые подвиги жителей региона, начиная с периода Великой Отечественной войны и заканчивая нынешним непростым временем. Заместитель председателя новосибирского областного Заксобрания Владимир Карпов отметил опасность нацизма, который кроется под личной национализма (да не менее опасен).
Тем временем участники митинга уже довольно интенсивно сдавали полученные от ответственных лиц знамёна и небольшими стайками направлялись к выходам с площади. Время было позднее, ораторов на сцене — ещё много. Этот постепенный, спокойный уход самых нетерпеливых, кстати, спас общественный транспорт от коллапса, поскольку к окончанию митинга на площади осталось меньше половины собравшихся. Их было бы, возможно, ещё меньше, если бы не ожидание фейерверка, который вроде бы планировался, но так и не состоялся.
Фейерверк был запланирован и во время празднования 85-летия Новосибирской области, которое отмечалось в середине сентября. Но тогда областные власти сочли это неуместным.