«Историческое событие»: тысячи новосибирцев собрались вечером на митинг на Красном проспекте

Тем временем участники митинга уже довольно интенсивно сдавали полученные от ответственных лиц знамёна и небольшими стайками направлялись к выходам с площади. Время было позднее, ораторов на сцене — ещё много. Этот постепенный, спокойный уход самых нетерпеливых, кстати, спас общественный транспорт от коллапса, поскольку к окончанию митинга на площади осталось меньше половины собравшихся. Их было бы, возможно, ещё меньше, если бы не ожидание фейерверка, который вроде бы планировался, но так и не состоялся.

Фейерверк был запланирован и во время празднования 85-летия Новосибирской области, которое отмечалось в середине сентября. Но тогда областные власти сочли это неуместным.