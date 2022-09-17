Власти Новосибирской области отказались от фейерверка во время празднования
85-летия региона
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас это неуместно
Праздничный фейерверк в честь
Телеграм-канал, объясняя это решение, цитирует губернатора Андрея Травникова, который считает, что неуместно сейчас организовывать фейерверк.
— Всё-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод, — отметил губернатор, назвав таким поводом освобождение Донбасса.
Другие праздничные мероприятия состоятся, так как они должны сплотить жителей региона, считает губернатор.
Программу мероприятий публиковали ранее. В частности, в рамках праздника запланированы праздничные выступления звезд российской эстрады — певицы Ханны и Полины Гагариной.
Прежде редакция НГС выяснила, что означает символика праздника — термин «Новосибирь».