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Власти Новосибирской области отказались от фейерверка во время празднования 85-летия региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас это неуместно

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Губернатор связал свое решение со спецоперацией

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Праздничный фейерверк в честь 85-летия Новосибирской области не состоится, сообщает телеграм-канал правительства региона «Новосибирь».

Телеграм-канал, объясняя это решение, цитирует губернатора Андрея Травникова, который считает, что неуместно сейчас организовывать фейерверк.

— Всё-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод, — отметил губернатор, назвав таким поводом освобождение Донбасса.

Другие праздничные мероприятия состоятся, так как они должны сплотить жителей региона, считает губернатор.

Программу мероприятий публиковали ранее. В частности, в рамках праздника запланированы праздничные выступления звезд российской эстрады — певицы Ханны и Полины Гагариной.

Прежде редакция НГС выяснила, что означает символика праздника — термин «Новосибирь».

ОтменилиПравительствоФейерверк
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