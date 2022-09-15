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Полина Гагарина и гастроярмарка: как в Новосибирске будут праздновать 85-летие области — расписание в одной картинке

Праздник будет длиться три дня

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Хедлайнером станет Полина Гагарина

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В Новосибирске с 22 по 24 сентября будут отмечать 85-летие Новосибирской области (0+). Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, главный концерт состоится в субботу, 24 сентября, на Михайловской набережной. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и певица Ханна.

Мы собрали все события в одной картинке.

Вечер закончится праздничным фейерверком

Вечер закончится праздничным фейерверком

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В этом году впервые после пандемии полноценно отметили день города в Новосибирске. О том, как проходило празднование 129-летия города на Михайловской набережной в июне этого года, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

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