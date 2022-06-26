День города: как Новосибирск празднует
129-летие
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В этом году Новосибирску исполнилось 129 лет. День города по традиции отмечается в последнее воскресенье июня. Праздничные мероприятия начались еще в субботу. Сегодня тоже планируется насыщенная программа во всех районах. Главные площадки — центр города и Михайловская набережная. Мы сделали несколько картинок с программой Дня города. Вечером будет салют — чтобы все смогли разъехаться по домам, общественный транспорт будет ходить дольше. Если вы хотите приехать на машине, посмотрите график ограничений и схему запрета парковок в центре города.
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Погода сегодня для мероприятий под открытым небом не самая удачная. Накрапывает дождь, и тучи заволокли небо. Но совершенно точно будет тепло. По информации синоптиков, сегодня воздух прогреется до +31 градуса. Местами — кратковременный дождь и даже гроза. А завтра прогнозируют сильный ветер с порывами до
Надеемся, что ветер подождет, пока город отметит праздник. Но в случае чрезвычайных ситуаций общайтесь по телефонам: 051,
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