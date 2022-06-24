Куда сходить и что посмотреть в День города: события для новосибирцев в двух картинках
Праздничные мероприятия будут в каждом районе и даже во дворах
В этом году Новосибирску исполняется 129 лет, праздники продлятся два дня. Главные события пройдут 26 июня — их мы собрали в две картинки. Также рассказываем, что будет происходить уже завтра.
В субботу, 25 июня, будет несколько мероприятий. Одно из самых значимых для города — открытие Заельцовского парка, которое состоится в 11:00.
С 12:00 в Нарымском сквере начнется фестиваль «Кино на траве» — программа продолжился в воскресенье.
В 12:00 в Центре «Сибирь-Хоккайдо» на Шевченко, 28/1 пройдет фестиваль кимоно.
В 14:15 в Театральном сквере на площади Ленина откроется выставка к
В 19:30 в честь
Главные площадки праздника откроются в воскресенье, 26 июня. Праздничные программы запланировали во всех районах города, причем не только в парках, но и во дворах и на площадках перед ДК и администрациями.
Главные события заявлены на Михайловской набережной. В 09:00 начнется зарядка с олимпийскими чемпионами. В 10:00 — официальное открытие и начало праздничной программы, в том числе спортивные мероприятия и фестиваль мороженого.
В 20:30 новосибирцев приглашают на концерт звезд «Муз-ТВ», где выступит группа Reflex.
После концерта, с 22:45 до 23:30 пройдет фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!»
СЮЖЕТ
Также празднования будут в следующих локациях: Центральный парк, Парк «Березовая роща», ГПНТБ, Театральный сквер, Заельцовский парк, Парк «Бугринская роща», ДК «Академия», Парк «Сосновый бор», ДК «Приморский», Парк
В каждом парке развлекательные программы начинаются с 10–12 часов. Например, в «Березовой роще» будут мастер-классы, спортивные занятия, театр на траве, контактный зоопарк, ростовые куклы, выставка ретромобилей, квесты. В Нарымском сквере продолжится фестиваль «Кино на траве», а на площадке перед ГПНТБ можно будет посетить местную ВДНХ — выставку достижений новосибирского хозяйства.
С 17 до 19 в Театральном сквере на площади Ленина будет встреча поэтов на поэтическом вечере «Стихи в кармане».
Кстати, в воскресенье транспорт продлит свою работу, чтобы люди смогли разъехаться. После 23:00 назначили дополнительные электрички. Метро будет работать до часа ночи.