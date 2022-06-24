Куда сходить и что посмотреть в День города: события для новосибирцев в двух картинках

В субботу, 25 июня, будет несколько мероприятий. Одно из самых значимых для города — открытие Заельцовского парка, которое состоится в 11:00.



С 12:00 в Нарымском сквере начнется фестиваль «Кино на траве» — программа продолжился в воскресенье.

