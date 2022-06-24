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День города — 2022Подробности

Куда сходить и что посмотреть в День города: события для новосибирцев в двух картинках

Праздничные мероприятия будут в каждом районе и даже во дворах

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Фейерверк будет на набережной — в это время перекроют движение по Октябрьскому мосту

Фейерверк будет на набережной — в это время перекроют движение по Октябрьскому мосту

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В этом году Новосибирску исполняется 129 лет, праздники продлятся два дня. Главные события пройдут 26 июня — их мы собрали в две картинки. Также рассказываем, что будет происходить уже завтра.

Празднование Дня города начнется в субботу

Празднование Дня города начнется в субботу

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В субботу, 25 июня, будет несколько мероприятий. Одно из самых значимых для города — открытие Заельцовского парка, которое состоится в 11:00.

С 12:00 в Нарымском сквере начнется фестиваль «Кино на траве» — программа продолжился в воскресенье.

В 12:00 в Центре «Сибирь-Хоккайдо» на Шевченко, 28/1 пройдет фестиваль кимоно.

В 14:15 в Театральном сквере на площади Ленина откроется выставка к 125-летию Юрия Кондратюка.

В 19:30 в честь 125-летия Юрия Кондратюка на Михайловской набережной пройдет программа «Лунная соната».

Главные площадки праздника откроются в воскресенье, 26 июня. Праздничные программы запланировали во всех районах города, причем не только в парках, но и во дворах и на площадках перед ДК и администрациями.

Главные события заявлены на Михайловской набережной. В 09:00 начнется зарядка с олимпийскими чемпионами. В 10:00 — официальное открытие и начало праздничной программы, в том числе спортивные мероприятия и фестиваль мороженого.

В 20:30 новосибирцев приглашают на концерт звезд «Муз-ТВ», где выступит группа Reflex.

После концерта, с 22:45 до 23:30 пройдет фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!»

Главный события Дня города пройдут на Михайловской набережной

Главный события Дня города пройдут на Михайловской набережной

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СЮЖЕТ

День города — 2022День города — 2022

Также празднования будут в следующих локациях: Центральный парк, Парк «Березовая роща», ГПНТБ, Театральный сквер, Заельцовский парк, Парк «Бугринская роща», ДК «Академия», Парк «Сосновый бор», ДК «Приморский», Парк им. Кирова, Парк «Затулинский», Парк «Первомайский», площадка у Дома молодежи (Эйхе, 1), Парк «У моря Обского».

В каждом парке развлекательные программы начинаются с 10–12 часов. Например, в «Березовой роще» будут мастер-классы, спортивные занятия, театр на траве, контактный зоопарк, ростовые куклы, выставка ретромобилей, квесты. В Нарымском сквере продолжится фестиваль «Кино на траве», а на площадке перед ГПНТБ можно будет посетить местную ВДНХ — выставку достижений новосибирского хозяйства.

С 17 до 19 в Театральном сквере на площади Ленина будет встреча поэтов на поэтическом вечере «Стихи в кармане».

В День города праздничная программа будет в каждом районе

В День города праздничная программа будет в каждом районе

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Кстати, в воскресенье транспорт продлит свою работу, чтобы люди смогли разъехаться. После 23:00 назначили дополнительные электрички. Метро будет работать до часа ночи.

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