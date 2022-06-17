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В День города после салюта можно уехать на электричке — рассказываем во сколько и куда

После 23:00 можно доехать до Бердска, Издревой и Пригородного простора

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Проезд со станции Новосибирск-Главный до Бердска обойдется в 60 рублей

Проезд со станции Новосибирск-Главный до Бердска обойдется в 60 рублей

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Жители отдаленных райнов Новосибирска смогут доехать домой после салюта в День города на электричках. Дополнительные электропоезда назначены по заказу министрества транспорта и дорожного хозяйства, сообщили в пресс-центре РЖД.

  • №6669 Новосибирск — Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:10, прибытие на станцию Бердск в 00:11;
  • №6529 Новосибирск — Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:20, прибытие на станцию Издревая в 00:06. С
  • №7305 Новосибирск — Пригородный простор, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:23, прибытие на остановочную платформу Пригородный простор в 23:55.

Проезд до Бердска будет стоить 60 рублей, до платформы Первомайская и Пригородный простор — 27 рублей.

Напомним, что 26 июня метро будет работать на час дольше. Движение по Октябрьскому мосту перекроют на время фестиваля фейерверков на Михайловской набережной. Он начнется в 22:45.

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