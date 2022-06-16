Движение по Октябрьскому мосту перекроют в День города
Ограничения будут действовать во время фейерверка
В Новосибирске 26 июня перекроют движение машин по Октябрьскому мосту на время фестиваля фейерверков на Михайловской набережной. Он начнется в 22:45.
— Никаких перекрытий, остановки транспорта не ожидается. За исключением одной — во время салюта мы предполагаем, что перекроем движение по Коммунальному мосту, чтобы транспорт там не останавливался, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции
В прошлые два года массовые мероприятия в День города ограничивали из-за коронавируса. С программой празднования на