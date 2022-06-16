СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 56.66
eur 59.12
Тема дняУход IKEA не расстроил мэра Новосибирска
Все новости
Все новости

Движение по Октябрьскому мосту перекроют в День города

Ограничения будут действовать во время фейерверка

537
Машины не смогут заехать на мост во время фейерверка

Машины не смогут заехать на мост во время фейерверка

Поделиться

В Новосибирске 26 июня перекроют движение машин по Октябрьскому мосту на время фестиваля фейерверков на Михайловской набережной. Он начнется в 22:45.

— Никаких перекрытий, остановки транспорта не ожидается. За исключением одной — во время салюта мы предполагаем, что перекроем движение по Коммунальному мосту, чтобы транспорт там не останавливался, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 16 июня.

В прошлые два года массовые мероприятия в День города ограничивали из-за коронавируса. С программой празднования на 26 июня вы можете ознакомиться в нашем материале. Также известно, что в день праздника метро будет работать на час дольше.

По теме

День городаОктябрьский мостперекрытие движения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2