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Тема дняНочные очереди из скорых у больницы. Что случилось

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В Новосибирске из-за коронавируса отменили массовые гулянья на День города

Шумного городского праздника 27 июня не будет

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Мэрия до последнего не могла определиться — отменять праздник или нет

Мэрия до последнего не могла определиться — отменять праздник или нет

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В следующее воскресенье, 27 июня, никаких массовых гуляний не планируется — новосибирские власти официально отменили празднование Дня города в 2021 году.

— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки массовых мероприятий на День города в этом году проводиться не будет, — подтвердил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

День города в Новосибирске отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня. В этом году он выпадает на 27-е число.

Накануне вице-мэр Анна Терешкова разместила пост на своей странице в Facebook, в котором сообщила об отмене Дня города. Но потом удалила его и перестала отвечать на звонки журналистов. Тем же вечером пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил, что разговоры об отмене Дня города преждевременны.

Такой пост опубликовала у себя на странице в Facebook Анна Терешкова

Такой пост опубликовала у себя на странице в Facebook Анна Терешкова

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В прошлом году Новосибирск также не праздновал шумно День города — гулянья перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

В прежние годы на празднование всегда собирались тысячи горожан, люди веселились и делали памятные фото, а НГС освещал это событие в репортажах и трансляциях. Посмотрите, каким был этот праздник раньше.

СЮЖЕТ

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Накануне власти в очередной раз продлили масочный режим. Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается: этой ночью горожане заметили очередь из скорых к одной из ковидных больниц: мы публиковали фото. Позже правительство объяснило, с чем связано такое скопление машин.

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День городамассовые мероприятия
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