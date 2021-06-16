В Новосибирске из-за коронавируса отменили массовые гулянья на День города

В следующее воскресенье, 27 июня, никаких массовых гуляний не планируется — новосибирские власти официально отменили празднование Дня города
— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки массовых мероприятий на День города в этом году проводиться не будет, — подтвердил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
День города в Новосибирске отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня. В этом году он выпадает
Накануне вице-мэр Анна Терешкова разместила пост на своей странице в Facebook, в котором сообщила об отмене Дня города. Но потом удалила его и перестала отвечать на звонки журналистов. Тем же вечером пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил, что разговоры об отмене Дня города преждевременны.
В прошлом году Новосибирск также не праздновал шумно День города — гулянья перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.
В прежние годы на празднование всегда собирались тысячи горожан, люди веселились и делали памятные фото, а НГС освещал это событие в репортажах и трансляциях. Посмотрите, каким был этот праздник раньше.
Накануне власти в очередной раз продлили масочный режим. Ситуация с коронавирусом в городе ухудшается: этой ночью горожане заметили очередь из скорых к одной из ковидных больниц: мы публиковали фото. Позже правительство объяснило, с чем связано такое скопление машин.