16 июня среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 71.83
eur 87.21
Тема дняНочные очереди из скорых у больницы. Что случилось

Все новости

Все новости

Минздрав объяснил очередь из скорых, которые собрались возле больницы № 3

ГКБ работала в режиме распределительного центра

3 567
32Обсудить

Поделиться

По данным Минздрава, очередь составила <nobr class="_">8 машин</nobr>

По данным Минздрава, очередь составила 8 машин

Поделиться

Новосибирский Минздрав высказался об очереди из скорых у больницы

В Минздраве Новосибирской области объяснили очереди из скорых, которые собрались сегодня ночью возле Городской больницы № 3.

— С 20:00 14 июня до 08:00 16 июня Городская больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. Для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники — работа медиков была четкой и слаженной, — говорится в сообщении областного Минздрава.

Как добавили в ведомстве, скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно, когда наблюдалось максимальное количество обращений. Очередь составила 8 машин.

Сегодня ночью у стационара на ОбьГЭСе выстроилась очередь из скорых

Сегодня ночью у стационара на ОбьГЭСе выстроилась очередь из скорых

Поделиться

Ранее министр здравоохранения региона сообщал, что Городская больница № 3 может стать еще одним ковидным госпиталем.

На прошлой неделе за сутки по всей стране было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Минздравочередь из скорых
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...