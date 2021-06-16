Минздрав объяснил очередь из скорых, которые собрались возле больницы № 3

Новосибирский Минздрав высказался об очереди из скорых у больницы
В Минздраве Новосибирской области объяснили очереди из скорых, которые собрались сегодня ночью возле Городской больницы
— С 20:00 14 июня до 08:00 16 июня Городская больница
Как добавили в ведомстве, скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно, когда наблюдалось максимальное количество обращений. Очередь составила
Ранее министр здравоохранения региона сообщал, что Городская больница
На прошлой неделе за сутки по всей стране было зафиксировано более