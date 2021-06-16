Минздрав объяснил очередь из скорых, которые собрались возле больницы № 3

В Минздраве Новосибирской области объяснили очереди из скорых, которые собрались сегодня ночью возле Городской больницы № 3 .



— С 20:00 14 июня до 08:00 16 июня Городская больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. Для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники — работа медиков была четкой и слаженной, — говорится в сообщении областного Минздрава.