Минздрав НСО назвал больницу, которая может стать ещё одним ковидным госпиталем

Сегодня, 10 июня, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о росте выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области.
— Мы видим, что у нас растет количество выявляемых ковидом на территории НСО. Видим, что увеличивается количество пациентов, которые находятся в стационарах. Мы видим, что в стационарах у нас находятся непривитые люди, — сказал на брифинге министр.
При этом Константин Хальзов отмечает, что при росте заболевших все же говорить про третью волну пока рано.
— Мы каждый день рассматриваем возможность дальнейшего расширения коечного фонда на территории Новосибирской области. Если встанет вопрос о перепрофилирование, то предполагаем, что это может быть городская больница №3, — добавил Константин Хальзов.
На прошлой неделе Минздрав НСО решил развернуть ковидные госпитали в двух больницах.
Вчера, 9 июня, от коронавируса скончался 28-летний пациент. А сутки по всей стране было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19.