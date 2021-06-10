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Минздрав НСО назвал больницу, которая может стать ещё одним ковидным госпиталем

В регионе отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией

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В стационар поступают пациенты без прививки от коронавируса

В стационар поступают пациенты без прививки от коронавируса

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Сегодня, 10 июня, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о росте выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области.

— Мы видим, что у нас растет количество выявляемых ковидом на территории НСО. Видим, что увеличивается количество пациентов, которые находятся в стационарах. Мы видим, что в стационарах у нас находятся непривитые люди, — сказал на брифинге министр.

При этом Константин Хальзов отмечает, что при росте заболевших все же говорить про третью волну пока рано.

— Мы каждый день рассматриваем возможность дальнейшего расширения коечного фонда на территории Новосибирской области. Если встанет вопрос о перепрофилирование, то предполагаем, что это может быть городская больница №3, — добавил Константин Хальзов.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

На прошлой неделе Минздрав НСО решил развернуть ковидные госпитали в двух больницах.

Вчера, 9 июня, от коронавируса скончался 28-летний пациент. А сутки по всей стране было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

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COVID-19Константин Хальзовтретья волна коронавируса
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