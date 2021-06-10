Минздрав НСО назвал больницу, которая может стать ещё одним ковидным госпиталем

Сегодня, 10 июня, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о росте выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области.



— Мы видим, что у нас растет количество выявляемых ковидом на территории НСО. Видим, что увеличивается количество пациентов, которые находятся в стационарах. Мы видим, что в стационарах у нас находятся непривитые люди, — сказал на брифинге министр.

При этом Константин Хальзов отмечает, что при росте заболевших все же говорить про третью волну пока рано.