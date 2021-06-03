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В Новосибирской области выросло число госпитализаций пожилых людей с ковидом

В больницы поступают непривитые пациенты

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Число госпитализированных пожилых людей увеличилось примерно на <nobr class="_">10–15%</nobr>

Число госпитализированных пожилых людей увеличилось примерно на 10–15%

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За прошедшую неделю в Новосибирской области увеличилось число госпитализаций пожилых людей, у которых диагностировали коронавирус.

— Не отмечаем снижения случаев коронавирусной инфекции. На этой неделе стали отмечать увеличение количества госпитализированных людей старше 65 лет, которые не получили вакцинацию. Число поступлений увеличилось на 10–15%, — рассказала сегодня, 3 июня, заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова.

Люди из этой возрастной группы с хроническими заболеваниями находятся на контроле врачей.

Ранее НГС выяснил, стали ли люди болеть коронавирусом реже и стоит ли ждать третью волну. Об этом нам рассказали эксперты. Почитайте об этом в материале медицинского обозревателя Марии Тищенко.

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вакцинациякоронавирусМинздрав НСО
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