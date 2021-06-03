В Новосибирской области выросло число госпитализаций пожилых людей с ковидом

За прошедшую неделю в Новосибирской области увеличилось число госпитализаций пожилых людей, у которых диагностировали коронавирус.
— Не отмечаем снижения случаев коронавирусной инфекции. На этой неделе стали отмечать увеличение количества госпитализированных людей старше
Люди из этой возрастной группы с хроническими заболеваниями находятся на контроле врачей.
Ранее НГС выяснил, стали ли люди болеть коронавирусом реже и стоит ли ждать третью волну. Об этом нам рассказали эксперты. Почитайте об этом в материале медицинского обозревателя Марии Тищенко.