Плаксивость без причины: врачи заметили, что симптомы коронавируса меняются. Как теперь болеют люди?

Врачи из Новосибирска заметили новые симптомы коронавируса
COVID-19 волнует людей всё меньше и меньше: кто-то переболел, кто-то поставил прививку. Истории заболевших, которые не могут дождаться врача или остались без лекарств, уже давно пропали из ежедневной повестки. И даже статистика оперштаба о количестве заразившихся ничем не удивляет — там стабильно
Пациентов меньше
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова считает, что, несмотря на официальные данные (5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии), реальная ситуация измеряется более внушительными цифрами — не всем пациентам с симптомами ОРВИ делали тест и далеко не все обращались за медицинской помощью.
На своей практике она видит, что поток пациентов с симптомами ОРВИ сократился примерно в два-три раза, с марта 2021 года пациентов с COVID-19 тоже стало меньше в три-четыре раза:
— С чем это может быть связано? По моему мнению, многие сейчас не обращаются за медицинской помощью при симптомах ОРВИ легкой и даже средней тяжести. Не так активно делаются и диагностические исследования — ПЦР-тесты, МСКТ органов грудной клетки. Прошел период паники, когда люди с малейшими проявлениями ОРВИ бежали в рентгенологические кабинеты и лаборатории. О выработке коллективного иммунитета говорить рано.
Терапевт «Здравицы» Денис Савельев считает, что коронавирус пока и не думает отступать: по официальной статистике, за последний месяц в России именно стойкого снижения показателей заболеваемости нет:
— Причина, вероятно, в том, что, по данным Минздрава, в России привито всего лишь около 8% населения. Это несравнимо мало по сравнению с показателем, необходимым для создания коллективного иммунитета. Так, по мнению ведущих вирусологов и инфекционистов страны, для достижения контроля над распространением новой коронавирусной инфекции необходимо провакцинировать не менее 60% населения России. Таким образом, в масштабах страны сегодня можно говорить лишь о достижении временной стабилизации.
Генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Пётр Смиренко говорит, что они также не наблюдают всплеска, но это, по его мнению, не повод расслабляться. И вот почему:
— С одной стороны, не фиксируется какое-то большое количество заболеваний, но, с другой стороны, мы наблюдаем резкие скачки заболеваемости в Москве, Санкт-Петербурге, поэтому я категорически против расслабленности. К тому же вирус мутирует: появляются новые штаммы. Надо соблюдать настороженность.
Что сейчас происходит в Новосибирской области
Денис Савельев считает, что в нашем регионе эпидемиологическая обстановка благоприятная:
— Так, в апреле этого года выявляемость пациентов с новой коронавирусной инфекцией ни разу за сутки не превысила
По его словам, при проведении комплексной диагностики инфекции, вызванной коронавирусом
Что говорят сотрудники лабораторий
Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина поясняет, что в России с января
— Но в то же самое время растет доля ПЦР-исследований, результат которых выдается со справкой для предъявления перед выездом за границу. В январе доля таких заказов составляла 35% от общего количества ПЦР-исследований, в апреле — более 50%. В мае
С февраля 2021-го по настоящее время количество выполненных тестов на антитела к коронавирусу от месяца к месяцу растет в среднем на 10%.
— Чаще всего клиенты сдают количественный анализ на антитела класса IgG. С помощью исследования можно узнать, сталкивался ли организм с вирусом, а также уровень антител, появившихся после перенесенной инфекции. Кроме того, результат количественного анализа на антитела IgG поможет оценить целесообразность проведения вакцинации от
В лабораториях компании «Инвитро» с начала тестирования на антитела класса G (это было ровно год назад) выполнили более
Статистика по среднесуточному показателю положительных тестов выглядит следующим образом: в конце октября
— Пиковая нагрузка на лаборатории «Инвитро» в
Если рассматривать данные именно по Новосибирской области, то за период с мая
В сравнении с пиковыми месяцами с января по апрель
Главный врач ООО «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист Андрей Поздняков обобщает и делает вывод по этим данным последних месяцев, что люди стали реже болеть
— Можно предположить, что увеличение количества тестов на антитела косвенно связано с вакцинацией. Так как наличие в организме антител IgG к коронавирусной инфекции
Будет ли третья волна?
Петр Смиренко думает, что третья волна вполне может случиться, но надеется, что она будет не такой сильной, как предыдущие:
— Я считаю, что нужно вакцинироваться сейчас, используя этот период затишья. Тем более нужно пять недель с момента начала вакцинации, чтобы появилась защита.
Ирина Аманатова предсказывает третью волну осенью. Денис Савельев предполагает, что она будет не такой сильной, как вторая.
Как меняются симптомы
Терапевт «Здравицы» Ирина Непомнящих, как и другие врачи, отмечает снижение количества пациентов с ковидом, но уточняет, что появилось многообразие форм заболевания:
— Пневмоний за последний месяц были единицы. Но появились другие варианты, которые раньше были более редкими, например, по типу остеохондрозных болей, особенно в грудном и поясничном отделе, или по типу простого ОРВИ, без потери запаха и вкуса, но с эмоциональной лабильностью и плаксивостью по непонятным причинам — со слов пациентки. Или по типу кишечной инфекции, по типу инфекционного мононуклеоза, при котором лабораторно диагноз был опровергнут, но подтвержден ковид. Еще были случаи, когда только увеличены лимфоузлы. Был также случай, прикрытый обострением хронического тонзиллита: все симптомы обострения тонзиллита, в общем анализе крови тоже картина бактериальной инфекции, но подтвердилась ковид-инфекция.
Денис Савельев рассказывает, что в его практике преобладают различные формы острой респираторной инфекции, которые хорошо поддаются симптоматическому лечению стандартными схемами препаратов в короткие сроки и полностью соответствуют сезонности.
— По заключениям мультиспиральной компьютерной томографии легких, которые предоставляют наши пациенты, всё меньше фиксируется случаев обнаружения специалистами так называемых матовых стекол — сравнительно светлых участков, напоминающих налет, которые свидетельствуют об уплотнении ткани и являются характерными признаками коронавирусной инфекции, — добавил он.
Ирина Аманатова считает, что симптомы
— Особое место в клинике заболевания имеет так называемый постковидный синдром — это множество разнообразных жалоб, сохраняющихся в течение одного-двух и даже более месяцев после перенесенной инфекции: слабость, одышка, субфебрильная температура, головные боли, учащенное сердцебиение, нестабильное артериальное давление, тревоги и панические атаки и многие другие разнообразные жалобы. Эти симптомы доставляют массу неудобств, влияют на качество жизни, снижают работоспособность человека. Они обязательно требуют наблюдения и лечения, — говорит Ирина Аманатова.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, как отличить бактериальную пневмонию от коронавирусной.
Ольга Филоненко — врач превентивной медицины, пульмонолог, терапевт. Стаж работы — с
Ирина Непомнящих — терапевт «Здравицы». Стаж работы — с
Ирина Аманатова — терапевт «Здравицы». Стаж работы —
Пётр Смиренко — генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра».
Денис Савельев — терапевт «Здравицы», стаж работы — с
Андрей Поздняков — главный врач ООО «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист, кандидат медицинских наук.
Дарья Горякина — заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс».