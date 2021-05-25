Плаксивость без причины: врачи заметили, что симптомы коронавируса меняются. Как теперь болеют люди?

COVID-19 волнует людей всё меньше и меньше: кто-то переболел, кто-то поставил прививку. Истории заболевших, которые не могут дождаться врача или остались без лекарств, уже давно пропали из ежедневной повестки. И даже статистика оперштаба о количестве заразившихся ничем не удивляет — там стабильно 70–75 человек за сутки. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко спросила у экспертов, что это — затишье перед бурей, стабилизация ситуации или реальный спад?



Пациентов меньше



Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова считает, что, несмотря на официальные данные (5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии), реальная ситуация измеряется более внушительными цифрами — не всем пациентам с симптомами ОРВИ делали тест и далеко не все обращались за медицинской помощью.

