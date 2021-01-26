Как отличить бактериальную пневмонию от коронавирусной? Рассказывают врачи

Врачи рассказали, как отличить бактериальную пневмонию от ковидной
Коронавирусная инфекция похожа по симптоматике на другие респираторные вирусные инфекции, поэтому зачастую сложно определить без специальных анализов, чем именно болеет конкретный пациент. Такая же ситуация наблюдается и с пневмониями. Они точно лечатся по-разному: для бактериальной нужны антибиотики, а для вирусной — противовирусные, но как именно их отличить, если их симптоматика тоже слишком схожа? Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко задала новосибирским врачам этот вопрос, но, отвечая, они напоминают, что у каждого правила — много исключений.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут замечает, что если идет речь об отличиях бактериальной пневмонии от вирусной (коронавирусной), то прежде всего начинают с описания клинических проявлений, обусловленных возбудителем:
— При бактериальной пневмонии симптомы поражения легких ярко выражены — это быстрый переход от сухого кашля к кашлю с обильной мокротой зеленого и желтого оттенков, при аускультации легких выслушиваются множественные влажные хрипы. При вирусной пневмонии будут лишь симптомы общего недомогания — лихорадка, озноб, тянущие боли в мышцах, головные боли, а кашель может отсутствовать либо будет сухой, незначительный. При аускультации легких прослушивается только жесткое дыхание без хрипов либо с единичными сухими хрипами.
При этом, добавляет врач, для вирусной пневмонии характерен короткий инкубационный период — около пяти дней, а для бактериальной пневмонии он может длиться в течение нескольких недель после возникновения бактериальной инфекции.
— Отличаются лабораторные анализы: в общем анализе крови при вирусной пневмонии повышены лимфоциты и моноциты, а при бактериальной — повышены лейкоциты со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Специфические проявления будут и по рентгенограмме органов грудной клетки либо МСКТ органов грудной клетки: плотные участки затемнения в легких — характерный признак бактериальной пневмонии, так как легочная ткань заполнена гноем. А неплотные участки затемнения, так называемое затемнение по типу матового стекла, характерны для вирусного поражения легких, — отмечает Елена Обут.
Бактериальная пневмония требует обязательного лечения антибиотиками, отхаркивающими препаратами. Если не лечить бактериальную пневмонию, это грозит тяжелыми осложнениями — абсцессом легкого, сепсисом, развитием токсического шока, отека легкого и так далее. Эти опасные последствия могут привести к смерти, предупреждает терапевт.
— Коронавирусная пневмония с небольшим объемом поражения легких КТ-1 и даже КТ-2 может пройти самостоятельно. А лечение антибиотиками не приносит положительного результата. Объем поражения легких КТ-3 и КТ-4 требует обязательной госпитализации больного и применение оксигенотерапии. Но бывают и смешанные вирусно-бактериальные пневмонии. Поэтому для получения максимального эффекта от лечения обязательно нужно учитывать возбудителя, вызвавшего поражение в легких, — подчеркивает Елена Обут.
Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева отмечает, что пневмонии могут протекать абсолютно идентично: и там, и там будут температура, кашель, слабость, недомогание, респираторные симптомы. Только бактериальная пневмония — это чаще всего односторонняя пневмония, а коронавирусная — двухсторонняя, то есть захватывает оба легких:
— По клинике их можно различить только единичными симптомами: например, аносмия при ковиде — пропадает обоняние у пациентов, но не у всех. Это не стопроцентный признак.
Терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк утверждает, что нет на 100% надежных признаков, которые позволят по поиску симптомов в интернете поставить диагноз. Поэтому пока никак не получится обойтись без врачей и заменить их нейросетью, оставив их только для сложных случаев. Потому что есть классическое течение пневмонии, а есть исключения, которые могут встречаться чаще правил. Пневмонии могут протекать по-разному, например, в зависимости от возраста, объясняет врач:
— У пожилых людей нередко встречается атипичное течение пневмонии без высокой температуры. Пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, например с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, при развитии пневмонии могут становиться менее активными, отказываются от еды, у них развивается слабость, одышка, сонливость, нарушения сознания, вплоть до бреда. У молодых чаще встречается классическое течение пневмонии: был контакт с источником инфекции или переохлаждение, а потом высокая температура, боль в грудной клетке, одышка.
Варвара Веретюк, как и ее коллеги, разграничивает пневмонии по локализации — односторонняя бактериальная и двухсторонняя ковидная, правда, напоминает об исключениях.
— Если всё начинается как ОРВИ, то есть несколько дней для симптоматического лечения и наблюдения. Но если не было насморка и заложенности носа, температура сразу внезапно поднялась до высоких цифр, то лучше проконтролировать этот процесс. При типичном течении коронавирусной инфекции не бывает резкого повышения температуры до высоких цифр с первых дней болезни, это более характерно для гриппа. Температура под 40 при ковиде повышается не так часто и не с первых дней болезни, — считает терапевт.
Есть и данные, которые помогают врачам при осмотре. Например, при бактериальной пневмонии изменения при выслушивании легких есть с первых дней, а при коронавирусной инфекции они развиваются, как правило, после 5–7-го дня болезни.
— В общем анализе крови при коронавирусной инфекции количество лейкоцитов, как правило, снижено, чаще отмечается относительное повышение лимфоцитов, а при бактериальной инфекции, наоборот, лейкоциты часто высокие, повышаются нейтрофилы, появляется так называемый сдвиг влево — повышение числа молодых форм нейтрофилов, палочкоядерных, — описывает изменения в показателях крови Варвара Веретюк.
Терапевт рассказывает, что вакцинация от пневмококковой инфекции снижает риск заболеть бактериальной пневмонией, поэтому людям из групп риска (пожилые, люди с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, с сахарным диабетом), а также выздоровевшим после пневмонии следует привиться.
И в целом, по мнению Варвары Веретюк, важны профилактика и контроль состояния после перенесенной пневмонии:
— Еще в советские времена создавался приказ о диспансерном наблюдении в течение полугода после перенесенной пневмонии, и этот приказ никто не отменял, он действует. Целей такого наблюдения несколько: способствовать восстановлению, не пропустить незамеченный туберкулез или другое серьезное заболевание легких, устранить факторы риска повторной пневмонии. За полгода наблюдения человек должен три раза сдать общий анализ крови, три раза прийти на осмотр к врачу, через полгода сделать контрольный снимок. Кроме того, за это время следует убедиться в отсутствии очагов хронической инфекции (в сфере стоматологии, ЛОР-органов), и если они обнаружены, то их следует устранить.
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Ранее новосибирские врачи рассказывали, как отличить коронавирус от обычной ОРВИ.
Юлия Поданева — врач-терапевт медицинского центра «Авиценна», стаж работы — 17 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Елена Обут — терапевт центра семейной медицины «Здравица».