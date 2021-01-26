Как отличить бактериальную пневмонию от коронавирусной? Рассказывают врачи

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут замечает, что если идет речь об отличиях бактериальной пневмонии от вирусной (коронавирусной), то прежде всего начинают с описания клинических проявлений, обусловленных возбудителем:



— При бактериальной пневмонии симптомы поражения легких ярко выражены — это быстрый переход от сухого кашля к кашлю с обильной мокротой зеленого и желтого оттенков, при аускультации легких выслушиваются множественные влажные хрипы. При вирусной пневмонии будут лишь симптомы общего недомогания — лихорадка, озноб, тянущие боли в мышцах, головные боли, а кашель может отсутствовать либо будет сухой, незначительный. При аускультации легких прослушивается только жесткое дыхание без хрипов либо с единичными сухими хрипами.