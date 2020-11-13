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«Второй день — был ад»: как работает «красная» зона для проведения КТ легких (журналист НГС проверил на себе)

Сюда звонят в попытках проверить легкие около 1800 новосибирцев в день

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В организации «красной» зоны затратная статья расходов — это защитные костюмы «тайвеки»: один стоит 700 рублей, на день их нужно четыре для каждого сотрудника

В организации «красной» зоны затратная статья расходов — это защитные костюмы «тайвеки»: один стоит 700 рублей, на день их нужно четыре для каждого сотрудника

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Новосибирский медцентр открыл «красную» зону для проведения КТ легких

КТ органов грудной клетки в Новосибирске делают в разных учреждениях (смотрите нашу карту), правда, в некоторых периодически ломаются томографы, потому что не выдерживают нагрузки. Есть места, где принимают пациентов исключительно без симптомов ОРВИ или еще и только по назначению врача, а есть такие, где принимают всех подряд. В подобных случаях сложно разделить потоки пациентов, поэтому в одном из учреждений придумали организовать для КТ «красную» зону, как это делается в ковидных госпиталях. Во сколько это обошлось, как разграничиваются пациенты и что происходит в «красной» зоне — читайте и смотрите в репортаже медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко.

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Важно! Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем идти на КТ, или изучите, кому и при каких показателях оно действительно необходимо. Зачастую отследить воспалительный процесс можно в первую очередь по анализам крови.

Насколько сложно организовать «красную» зону

Организовать у себя «красную» зону для проведения КТ органов грудной клетки придумали в Медицинском центре имени Сергея Березина (МИБС) в Новосибирске.

Так выглядят пораженные легкие (отображается белым цветом, а черный цвет показывает здоровые легкие)

Так выглядят пораженные легкие (отображается белым цветом, а черный цвет показывает здоровые легкие)

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Сначала МИБС принимал на КТ органов грудной клетки только пациентов с отрицательным тестом на коронавирус, но всё равно начали приходить инфицированные люди. Чтобы никого в клинике не заражать — ни сотрудников, ни пациентов, среди которых много онкологических, решили, что проще открыть «красную» зону, запустить всех с отдельного входа и перекрыть поток онкопациентов, потому что с онкологией КТ можно сделать еще в областном онкодиспансере.

Так выглядит вход в «красную» зону со стороны «зеленой». Дальше проходить нельзя, а выходят сотрудники через другую дверь

Так выглядит вход в «красную» зону со стороны «зеленой». Дальше проходить нельзя, а выходят сотрудники через другую дверь

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Директор МИБСа Анна Беспалова рассказывает, что на подготовку ушло две недели и 200 тысяч рублей, не считая трудозатрат. В центре закрыли пленкой все стены «красной» зоны и завесили потолки.

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— Там выведена отдельная вентиляция — так изначально было спроектировано здание. У нас много где выведены отдельные вентиляции и полная автоматика — два этажа занимает только оборудование, которое обеспечивает жизнедеятельность здания. Температура воды и воздуха тоже автоматически устанавливаются, — поясняет директор МИБС.

По ее словам, организовать всё было не сложно, только оказалось, что если покупает в магазине дерево не частное лицо, а организация, то нужно зарегистрировать его в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИСе).

За дверью еще висит дополнительная пленка, через которую нужно пройти

За дверью еще висит дополнительная пленка, через которую нужно пройти

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Центр может принять 72 человека в день, на одного уходит 10 минут. Само исследование длится 30 секунд, около 3 минут занимает подготовка пациента (раздеться и лечь), и около пяти минут уходит на расшифровку снимка. Врачи делают это по шаблонам, поэтому получается так оперативно. При этом новосибирские специалисты успевают помогать расшифровывать исследования, проведенные в Санкт-Петербурге в таком же центре — в режиме онлайн.

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В центре делают не только платное, но и бесплатное КТ легких — по ОМС: поликлиники города отправляют своих пациентов. Для этого в день отводится два резервных часа.

— Самое обидное — это то, что мы обзваниваем пациентов, они подтверждают, что придут, а сами не приходят. Пропадает место, которое кому-то очень нужно. Люди за 10–15 дней записываются в 10 мест, потом не помнят, куда записались, не отвечают на звонки. Поэтому мы 17–18 человек за день отменяем. А в кол-центре, в котором работают два человека, около 1800 входящих звонков в день и 300 человек нужно обзвонить. Иногда я могу обзванивать или мои помощники, — рассказывает о сложностях Анна Беспалова.

У сотрудников кол-центра сейчас около 1800 звонков в день

У сотрудников кол-центра сейчас около 1800 звонков в день

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Поход в «красную» зону

Врачи и рентген-лаборанты находятся в «зеленой» зоне, а администратор и медсестра — в «красной». В день в ней работают четыре человека — по два в одну шестичасовую смену. Чтобы посмотреть, как всё организовано изнутри и пофотографировать, я пошла с сотрудниками в «красную» зону в пересменку, когда одни заканчивают работу, а другие начинают.

В раздевалке для сотрудников есть очень подробная инструкция о том, что нужно сделать перед заходом в «красную» зону, что и в каком порядке надевать и куда утилизировать или сдавать в обработку вещи после. С первого раза кажется, что сложно запомнить всю последовательность действий, но на деле это оказывается проще.

Такой костюм выдали журналисту НГС

Такой костюм выдали журналисту НГС

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Медсестра и администратор помогают мне одеваться и обсуждают, как же решить проблему с запотевшими очками. Сегодня они решили натереть их жидким мылом по советам коллег. Одна из них уже делала так на другой смене, и это помогло. Если ничего не делать, то очки запотеют очень быстро и работать станет тяжело.

— Пока хожу, вообще перестаю что-то видеть. Первый день еще более или менее, а второй день — был ад. Я принесла силикагель, хочу еще его положить в очки.

— Это потому, что у тебя очки были уже после дезинфекции. Когда новые надеваешь, лучше, а после нее они еще больше запотевают.

Чистые очки натирают жидким мылом, чтобы они меньше запотевали

Чистые очки натирают жидким мылом, чтобы они меньше запотевали

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— А вы не будете себе протирать? — спрашивают они у меня, но я иду не на всю смену и хочу прочувствовать, каково это.

Администратор звонит коллегам, чтобы помогли найти мне обувь для «красной» зоны, а потом поясняет, что говорить по телефону в чехле неудобно, но им приходится брать телефоны в таком виде, а потом обрабатывать чехлы.

На руки нужно надеть две пары перчаток. Я надеваю первую: между ней и костюмом остается просвет, чего быть не должно. Мне помогают скрепить их лейкопластырем. Я начинаю надевать вторую пару перчаток, но из-за того, что руки у меня тонкие, герметичности в обмундировании добиться сложно. На помощь приходят опытные «коллеги», которые ловким движением показывают мне прием из операционной — под перчатку кладут вату или салфетку, а потом закручивают перчатку с ватой так, чтобы она полностью прилегала к руке.

Мне посоветовали завязать бахилы покрепче

Мне посоветовали завязать бахилы покрепче

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— Долго ли отрабатывали все эти приемы? — спрашиваю я, глядя на то, как они ловко надевают бахилы и остальное обмундирование.

— Да прям! Один раз сходили и всё.

— К концу смены у меня вчера уши сильно надавило, — говорит медсестра, пытаясь по-другому закрепить на голове резинку от очков.

Я следую ее примеру. Поскольку я иду не на всю смену, мне достается желтый костюм, в котором сложнее находиться, а у сотрудников они белые. Пока мы одевались, я уже начала ощущать, что в костюме становится немного жарко, а когда на тебе капюшон, очки и респиратор, то есть практически всё лицо закрыто, сложнее дышать.

Сотрудники стараются оставлять резинку от очков повыше на голове, чтобы она не давила на уши

Сотрудники стараются оставлять резинку от очков повыше на голове, чтобы она не давила на уши

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И наконец мы заходим в «красную» зону. Здесь всё оббито пленкой — за ней остались картины, которые раньше висели в этом коридоре центра, их можно рассмотреть, но такое ощущение, будто музей закрылся на реконструкцию или это постмодернистская выставка.

Сотрудники в белых костюмах начинают очень быстро ходить, потому что кому-то нужно завершить свои дела, а кому-то подготовиться к работе, которая вот-вот начнется. И ты действительно ощущаешь себя будто бы в космосе или на съемке фильма, на съемочной площадке которого еще не до конца понятно, что нужно делать именно тебе.

Костюмы стерилизуются в сухожаре — так убиваются все микробы, бактерии, а затем утилизируются

Костюмы стерилизуются в сухожаре — так убиваются все микробы, бактерии, а затем утилизируются

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Дверь, через которую заходят пациенты, открыта, и оттуда ощущается холод, а в костюме становится еще жарче. Во всём этом затянутом пленкой мире только открытая дверь напоминает о реальности, и вот уже через нее заходит первый пациент в верхней одежде. На контрасте с белыми костюмами уличная теплая одежда сильно выбивается.

Оплата возможна только безналичная, потому что иначе деньги нужно было бы тоже обрабатывать

Оплата возможна только безналичная, потому что иначе деньги нужно было бы тоже обрабатывать

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Я вместе с медсестрой провожаю пациента к томографу: пока он раздевается, медсестра быстро обрабатывает все поверхности, а потом укладывает пациента, проверяет фамилию и показывает через стекло рентген-лаборанту большой палец, говорящий, что всё хорошо и верно. Проходит несколько секунд, и пациент уже встает, медсестра снова начинает всё обрабатывать, и этот конвейер начинает работать в полную мощь.

В костюмах сложно кого-то узнать, поэтому некоторые пишут свои имена на них

В костюмах сложно кого-то узнать, поэтому некоторые пишут свои имена на них

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Ранее мы писали, как и по каким показателям определить степень тяжести течения коронавирусной инфекции. Скоро мы выпустим материал о том, почему не всем нужно делать КТ. Не пропустите!

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