«Второй день — был ад»: как работает «красная» зона для проведения КТ легких (журналист НГС проверил на себе)

Медсестра и администратор помогают мне одеваться и обсуждают, как же решить проблему с запотевшими очками. Сегодня они решили натереть их жидким мылом по советам коллег. Одна из них уже делала так на другой смене, и это помогло. Если ничего не делать, то очки запотеют очень быстро и работать станет тяжело.



— Пока хожу, вообще перестаю что-то видеть. Первый день еще более или менее, а второй день — был ад. Я принесла силикагель, хочу еще его положить в очки.



— Это потому, что у тебя очки были уже после дезинфекции. Когда новые надеваешь, лучше, а после нее они еще больше запотевают.