Почему градусник показывает 34–35 градусов? Разбираемся, о каких болезнях говорит низкая температура

Врачи рассказали, при каких заболеваниях бывает пониженная температура
Сейчас температуру измеряют практически везде — в медучреждениях, театрах, детских садах, рабочих коллективах. Делается это с помощью бесконтактных термометров, которые часто показывают подозрительно низкую температуру в районе 34–35 градусов. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у экспертов, всё ли в порядке с этими термометрами, можно ли им доверять и что делать, если температура действительно понижена в течение нескольких дней.
Почему бесконтактные термометры врут
— В разных учреждениях города на входе измеряют температуру инфракрасными бесконтактными термометрами. Их преимущества — они не соприкасаются с телом и, соответственно, не являются источниками передачи вирусов и бактерий, но при этом — самые неточные. Погрешность измерения может быть до 1 градуса, даже при соблюдении технической стороны вопроса, а если нарушается расстояние от кожи человека до прибора, то ещё больше, — объясняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Баранова.
Измерять температуру, по словам эксперта, нужно на расстоянии 3–8 сантиметров. Прибор следует держать около секунды над местом, где близко расположены сосуды — лоб, мочка уха, можно и на руке, только если человек в этот момент не зашёл с холода, потому что тогда температура будет ниже.
— В прохладную погоду сосуды кожных покровов, в том числе и в коже на лбу, сужаются для того, чтобы человек меньше терял тепло. Соответственно, температура кожи лба будет ниже, чем в подмышечной впадине. Если требуется дистанционное измерение температуры тела, надежнее измерять её не в середине лба, а в области виска, потому что там проходит крупная артерия и показания будут ближе к истинной температуре тела. Конечно, ещё точнее результат при измерении температуры в подмышечной впадине, но мы не можем делать это бесконтактно, — уточняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.
При этом она объясняет, что дистанционные термометры выполняют свою главную задачу — позволяют выявить людей с повышенной температурой тела:
— Дело в том, что когда у человека повышенная температура, лихорадка, то кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать тепло, поэтому температура даже в области лба будет уже повышена.
По мнению Елены Барановой, такие термометры могут показать температуру, если она выше 38, как и бывает при коронавирусной инфекции, когда человек опасен, заразен для окружающих, а если температура 37, то могут не показать.
— Это скрининговый метод обследования, очень неточный, но он позволяет быстро и не очень накладно по деньгам выявить самых опасных людей для окружающих, — говорит Елена Баранова.
Варвара Веретюк напоминает, что на приёме у врача в медицинских учреждениях по-прежнему температура измеряется в подмышечной впадине с помощью другого термометра — это золотой стандарт, прописанный в рекомендациях:
— Если человек измеряет у себя температуру в подмышечной впадине, находясь в тёплом помещении, и она у него пониженная, то это повод обратиться к врачу, потому что это может быть симптомом заболевания.
На какую температуру стоит обратить внимание
В условиях комфортной температуры окружающей среды организм поддерживает нормальную температуру тела от 35,7 до 36,9, если измерять в подмышечной впадине. С медицинской точки зрения гипотермия, то есть пониженная температура, — это значения ниже 35°C. Если такая температура держится в течение нескольких дней и ещё сопровождается плохим самочувствием, следует обратиться к врачу.
— Для подтверждения нужно три раза измерить температуру с помощью ртутного термометра. Если температура действительно низкая, тогда бегом к врачу, — говорит терапевт, гематолог медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.
Что можно сделать перед походом к врачу
— Я бы порекомендовала пациентам с такими симптомами заранее сдать общий анализ крови и сделать ФЛГ, если не проходили это исследование. А вообще чтобы устранить этот симптом, нужно лечить основное заболевание, — советует Елена Баранова.
Диана Ким дополняет, что в минимальный набор обследований, с которым можно прийти к врачу, помимо общего анализа крови, входит С-реактивный белок (СРБ). К тому же сам человек должен посмотреть суточные колебания температуры — утро, обед и вечер — и уже с этими данными прийти к врачу.
О каких заболеваниях говорит низкая температура
— Приём мы начинаем со сбора анамнеза, сами измеряем температуру. И по анамнезу выбираем виды обследования. У некоторых пациентов после наркоза держится такая температура, при онкологических заболеваниях. Гипотермия может быть при вирусно-бактериальных инфекциях, выраженной интоксикации, инсультах и нарушении кровообращения в определённых зонах мозга. При ковиде в принципе тоже может наблюдаться пониженная температура, но не ниже 35, — считает Диана Ким.
Главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков также отмечает, что при коронавирусной инфекции может быть всё, что угодно, в том числе пониженная температура:
— Но это нетипичная температурная реакция для данного заболевания. Лихорадка намного более характерна. Поэтому снижение температуры редко может быть при лёгких, стёртых формах либо, наоборот, в терминальном состоянии, то есть перед смертью. После перенесённой инфекции часто наступает астено-вегетативный синдром (о том, какая усталость бывает после перенесённой коронавирусной инфекции, читайте здесь), одно из проявлений которого как раз гипотермия.
Варвара Веретюк описывает, что сейчас актуальна такая ситуация: у человека развивается острое респираторное вирусное заболевание, отмечается высокая температура в течение нескольких дней, которая затем нормализуется и в ряде случаев становится даже ниже нормы. Она объясняет, что это временное явление. Подобное происходит и после острых бактериальных инфекций.
— Пониженная температура может отмечаться у людей с болезнью Паркинсона, со снижением функции щитовидной железы (гипотиреоз), при анемии, рассеянном склерозе и других заболеваниях. Температура тела может быть пониженной и на фоне приёма ряда лекарственных препаратов: бета-блокаторов, нейролептиков, снотворных, некоторых антидепрессантов, — перечисляет специалист.
Елена Баранова добавляет ещё заболевания ЦНС — как доброкачественные, так и злокачественные, вегето-сосудистую дистонию, интоксикацию — отравление алкоголем, грибами, лекарственными средствами. При скрытых кровотечениях, истощении, в начальный период заболевания сахарным диабетом.
— Гипотермия бывает у пожилых людей как вариант нормы физиологически из-за того, что у них замедляются обменные процессы. У детей с утра тоже может быть пониженная температура как норма, потому что у них ещё незрелая система терморегуляции. У беременных женщин это связано с формированием устойчивого гормонального статуса, — объясняет терапевт.
Варвара Веретюк ещё рассказывает, что особенно нужно обратить внимание на пожилых людей, у когорых снизился вес:
— Есть такое понятие как старческая хрупкость: некоторые люди с возрастом начинают терять мышечную массу, выглядят сухонькими, истощёнными. Производство тепла у них снижается, температура тела становится пониженной. Такие люди должны практиковать регулярное правильное питание. Это требует особого внимания, поскольку среди пожилых людей, особенно одиноких, довольно распространена проблема «бутербродного питания». Если вы замечаете, что питание вашего возрастного родственника стало монотонным — он дни напролёт перекусывает бутербродами и говорит, что не голоден, и при этом ничего себе не готовит, не оставляйте это без внимания. Так может проявляться депрессия, деменцияи ещё ряд заболеваний.
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Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь». Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Диана Ким — врач-терапевт высшей категории, врач-гематолог высшей категории, гирудотерапевт медицинского центра «Авиценна». Стаж работы — 29 лет. Елена Баранова — терапевт центра семейной медицины «Здравица».