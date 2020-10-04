Почему градусник показывает 34–35 градусов? Разбираемся, о каких болезнях говорит низкая температура

— Дело в том, что когда у человека повышенная температура, лихорадка, то кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать тепло, поэтому температура даже в области лба будет уже повышена.



По мнению Елены Барановой, такие термометры могут показать температуру, если она выше 38, как и бывает при коронавирусной инфекции, когда человек опасен, заразен для окружающих, а если температура 37, то могут не показать.



— Это скрининговый метод обследования, очень неточный, но он позволяет быстро и не очень накладно по деньгам выявить самых опасных людей для окружающих, — говорит Елена Баранова.



Варвара Веретюк напоминает, что на приёме у врача в медицинских учреждениях по-прежнему температура измеряется в подмышечной впадине с помощью другого термометра — это золотой стандарт, прописанный в рекомендациях:

— Если человек измеряет у себя температуру в подмышечной впадине, находясь в тёплом помещении, и она у него пониженная, то это повод обратиться к врачу, потому что это может быть симптомом заболевания.

