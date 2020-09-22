Где сделать КТ лёгких в Новосибирске и сколько это стоит: карта медучреждений

Многие медучреждения заработали в плановом порядке, поэтому список организаций, где можно платно сделать КТ органов грудной клетки, расширился. Это исследование позволяет увидеть изменения в лёгких, вызванные коронавирусом. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала, где можно пройти обследование и сколько это стоит.



Компьютерная томография, в отличие от рентгена, является более точным видом исследования лёгких. Ранее мы писали, что в июне в медицинских центрах, где КТ делают платно, увеличился поток пациентов. Сейчас некоторые руководители клиник отмечают такую же тенденцию: по словам одного из них, спад начался после отмены ограничений — когда люди начали ходить по кафе, ездить в отпуск. А после 10 сентября поток пациентов снова заметно увеличился.