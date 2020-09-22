Где сделать КТ лёгких в Новосибирске и сколько это стоит: карта медучреждений

Многие медучреждения заработали в плановом порядке, поэтому список организаций, где можно платно сделать КТ органов грудной клетки, расширился. Это исследование позволяет увидеть изменения в лёгких, вызванные коронавирусом. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала, где можно пройти обследование и сколько это стоит.
Компьютерная томография, в отличие от рентгена, является более точным видом исследования лёгких. Ранее мы писали, что в июне в медицинских центрах, где КТ делают платно, увеличился поток пациентов. Сейчас некоторые руководители клиник отмечают такую же тенденцию: по словам одного из них, спад начался после отмены ограничений — когда люди начали ходить по кафе, ездить в отпуск. А после 10 сентября поток пациентов снова заметно увеличился.
Интерактивная карта клиник, где можно сделать КТ органов грудной клетки (чтобы посмотреть название медучреждения, его адрес и стоимость обследования, щелкайте на указатели).
Если вы знаете другие организации, которые проводят это исследование, то свяжитесь с журналистом НГС. Мы добавим их на эту интерактивную карту
Количество организаций, в которых делают КТ, также увеличилось. Например, добавились: МИБС (медицинский центр имени Сергея Березина), медико-консультативный центр городской клинической больницы № 25, Новосибирская областная клиническая больница. У некоторых изменились цены, например, в «Санитас» ранее КТ стоила 4200, а сейчас — 3420 рублей.
В целом стоимость исследования без контраста в Новосибирске колеблется от 2500 до 3850 рублей. Бесплатно КТ тоже делается, но только по направлению лечащего врача.
Некоторые организации ещё не возобновили такую платную услугу. Например, в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина. И временно перестали делать в Федеральном центре нейрохирургии и клинике «А1 Клиника» НИИФФМ — там аппарат временно сломан.
По-прежнему большинство медучреждений принимает на КТ пациентов без симптомов ОРВИ, особенно без повышенной температуры. По записи, потому что нужно время не только на приём пациента, но и на дезинфекцию кабинета после него.
Возможны специальные ограничения в каждом из центров, подробности нужно уточнять по телефону: например, в МИБС КТ делают только переболевшим коронавирусной инфекцией — для этого необходимо подтверждение, а если пациент не переболел, то нужен свежий мазок на коронавирус (три-пять дней). В Новосибирском областном клиническом онкодиспансере КТ делают в зависимости от цели: не берут пациентов, которым нужно исследование для исключения пневмонии.
Ранее врач-рентгенолог высшей категории медицинского центра «Аперто диагностик» Андрей Лобов рассказывал журналисту НГС, что сам коронавирус на томографе не виден, видны те изменения лёгких, которые он может вызвать — чаще всего это пневмония.
Есть разные признаки пневмонии, вызванной COVID-19 с разной степенью вероятности. Например, высокая — это когда идёт двусторонний процесс, а также когда есть многочисленные периферические уплотнения лёгочной ткани по типу «матового стекла» преимущественно округлой формы, различной протяжённости с или без консолидации; симптом воздушной бронхограммы и так далее. Но есть и много других признаков, понятных специалистам. Заболевшие коронавирусом при этом чувствуют особенную усталость: как понять, какая она, читайте здесь.