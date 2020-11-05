Четыре стадии коронавируса. Объясняем в картинках, как определить степень тяжести болезни (и когда бить тревогу)

В Новосибирской области с каждым днем увеличивается количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Некоторые, судя по письмам в редакцию, по-прежнему не могут дождаться врача или скорой помощи, да и мест в стационарах хватает не всем желающим. Сейчас госпитализируют пациентов только в тяжелом состоянии. Мы сделали несколько картинок, которые помогут вам отличить легкую стадию коронавирусной инфекции от тяжелой и очень тяжелой.

Инфографика составлена по данным Временных рекомендаций Минздрава РФ (девятая версия), в которой перечислены основные признаки разных степеней тяжести течения заболевания. Это не полный перечень, всё перечисленное может встречаться у пациента в неполном объеме.