Четыре стадии коронавируса. Объясняем в картинках, как определить степень тяжести болезни (и когда бить тревогу)

В Новосибирской области с каждым днем увеличивается количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Некоторые, судя по письмам в редакцию, по-прежнему не могут дождаться врача или скорой помощи, да и мест в стационарах хватает не всем желающим. Сейчас госпитализируют пациентов только в тяжелом состоянии. Мы сделали несколько картинок, которые помогут вам отличить легкую стадию коронавирусной инфекции от тяжелой и очень тяжелой.
Инфографика составлена по данным Временных рекомендаций Минздрава РФ (девятая версия), в которой перечислены основные признаки разных степеней тяжести течения заболевания. Это не полный перечень, всё перечисленное может встречаться у пациента в неполном объеме.
Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем — 5–7 суток.
— Наиболее тяжелая одышка развивается к 6–8 дню от момента инфицирования. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2–3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, — говорится в методических рекомендациях.
С-реактивный белок (СРБ) является основным лабораторным маркером активности процесса в легких. Его повышение коррелирует с объемом поражения легочной ткани и является основанием для начала противовоспалительной терапии.
Лактат — это продукт клеточного метаболизма, производная молочной кислоты. Может находиться в клетках в виде самой молочной кислоты либо в виде ее солей. Он начинает образовываться в организме при падении уровня кислорода в клетке.
Острый респираторный дистресс-синдром — это тяжелое проявление дыхательной недостаточности: до органов доходит меньше кислорода, чем нужно.
В рекомендациях Минздрава указано, у скольких процентов пациентов проявляется та или иная степень тяжести течения заболевания. Данные приведены на основе заболевших в КНР. У 50% инфицированных коронавирус проходит бессимптомно, а среди остальных 50% — 80% случаев проходят в легкой форме, 20% — в тяжелой.
Минздрав региона объясняет, что госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией осуществляется только по показаниям:
— Сейчас приоритет при госпитализации — необходимость ИВЛ, кислородной поддержки. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью.
Обычно это как раз четвертая стадия (крайне тяжелое течение заболевания).
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