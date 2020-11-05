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Четыре стадии коронавируса. Объясняем в картинках, как определить степень тяжести болезни (и когда бить тревогу)

Для каждой стадии характерны свои симптомы. Рассказываем о них

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В стационарах пациентов обеспечивают аппаратами ИВЛ при необходимости

В стационарах пациентов обеспечивают аппаратами ИВЛ при необходимости

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В Новосибирской области с каждым днем увеличивается количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Некоторые, судя по письмам в редакцию, по-прежнему не могут дождаться врача или скорой помощи, да и мест в стационарах хватает не всем желающим. Сейчас госпитализируют пациентов только в тяжелом состоянии. Мы сделали несколько картинок, которые помогут вам отличить легкую стадию коронавирусной инфекции от тяжелой и очень тяжелой.

Инфографика составлена по данным Временных рекомендаций Минздрава РФ (девятая версия), в которой перечислены основные признаки разных степеней тяжести течения заболевания. Это не полный перечень, всё перечисленное может встречаться у пациента в неполном объеме.

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Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем — 5–7 суток.

У каждого человека симптомы индивидуальны, а кто-то может быть бессимптомным носителем инфекции

У каждого человека симптомы индивидуальны, а кто-то может быть бессимптомным носителем инфекции

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— Наиболее тяжелая одышка развивается к 6–8 дню от момента инфицирования. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2–3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, — говорится в методических рекомендациях.

Сатурация измеряется при помощи <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/10/08/69497379/" target="_blank" class="_">пульсоксиметра</a>

Сатурация измеряется при помощи пульсоксиметра

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С-реактивный белок (СРБ) является основным лабораторным маркером активности процесса в легких. Его повышение коррелирует с объемом поражения легочной ткани и является основанием для начала противовоспалительной терапии.

О том, где в Новосибирске <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/09/22/69474673/" target="_blank" class="_">сделать КТ,</a> мы рассказывали здесь, но не всем нужно это&nbsp;<a href="https://ngs.ru/text/health/2020/10/22/69512623/" target="_blank" class="_">исследование</a>

О том, где в Новосибирске сделать КТ, мы рассказывали здесь, но не всем нужно это исследование

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Лактат — это продукт клеточного метаболизма, производная молочной кислоты. Может находиться в клетках в виде самой молочной кислоты либо в виде ее солей. Он начинает образовываться в организме при падении уровня кислорода в клетке.

Такие пациенты обычно нуждаются в вентиляции легких

Такие пациенты обычно нуждаются в вентиляции легких

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Острый респираторный дистресс-синдром — это тяжелое проявление дыхательной недостаточности: до органов доходит меньше кислорода, чем нужно.

В рекомендациях Минздрава указано, у скольких процентов пациентов проявляется та или иная степень тяжести течения заболевания. Данные приведены на основе заболевших в КНР. У 50% инфицированных коронавирус проходит бессимптомно, а среди остальных 50% — 80% случаев проходят в легкой форме, 20% — в тяжелой.

В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает бессимптомно

В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает бессимптомно

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Минздрав региона объясняет, что госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией осуществляется только по показаниям:

— Сейчас приоритет при госпитализации — необходимость ИВЛ, кислородной поддержки. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью.

Обычно это как раз четвертая стадия (крайне тяжелое течение заболевания).

Также новосибирские врачи рассказали, почему от коронавируса чаще умирают мужчины и люди с лишним весом.

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Минздравсимптомыкоронавирус в Новосибирске
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