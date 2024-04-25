Молодежная сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж

25 апреля в Новосибирске на «Сибирь-Арене» стартовал международный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего». Участие в нем принимают команды из России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная команда Студенческой хоккейной лиги. В состав команд вошли хоккеисты не старше 20 лет.