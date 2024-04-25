НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

вос.

 760мм 70%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,13
EUR 98,71
Реклама

СРОЧНО

Список самых пожароопасных районов НСО

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
В поисках скамеек
Идет жара — куда бежать
Заработал на предсказаниях
Что производят в Сибири
Национализируй это
Напал на школьницу
Рецидивист из «Алькатраса»
НГС в Telegram
Спорт Молодежная сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж

Молодежная сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего в Новосибирске — фоторепортаж

Игра закончилась со счетом 8:1

377
4 комментария
Турнир пройдет с 25 по 28 апреля

25 апреля в Новосибирске на «Сибирь-Арене» стартовал международный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего». Участие в нем принимают команды из России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная команда Студенческой хоккейной лиги. В состав команд вошли хоккеисты не старше 20 лет.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил игру и запечатлел яркие моменты турнира.

Сегодня на лед вышли Молодежная сборная России (U20) и сборная СХЛ
«Сибирь-Арена» впервые принимает международный турнир по хоккею. Матчи сборных в рамках Кубка Будущего ранее проводились в Минске и Санкт-Петербурге
Отметим, что турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего» решили провести взамен отменного Молодежного чемпионата мира по хоккею. Он должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске
На этот раз встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу Молодежной сборной России (U20)
Дубль в составе победителей оформил Владимир Михалев, еще по шайбе забросили Эмиль Пьянов, Михаил Ильин, Михаил Гуляев, Максим Великов, Иван Рябкин и Вячеслав Малов
Единственную шайбу за сборную СХЛ забросил Егор Борисов
В рамках турнира также пройдут матчи в обычном хоккее, а также мини-турнир по хоккею 3 х 3. Матчи такого формата состоят из трех периодов по семь минут
В следующем матче турнира сборная России сыграет со сверстниками из Казахстана, а сборная СХЛ встретится c командой Белоруссии (U20). Оба матча состоятся 26 апреля
Болельщики поддерживают команды
Турнир завершится 28 апреля

Ранее новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Федором Гордеевым.

ПО ТЕМЕ
Хоккей Спорт Чемпионат Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Светик,  40

Ольга ,  43

Irina,  36

мир,  47

Ольга,  38

Alex,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление