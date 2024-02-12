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ХК «Сибирь» расторг контракт с русским легионером — из-за него команду лишили очков

Соглашение расторгнуто по инициативе хоккеиста

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Федор Гордеев в 42 матчах за ХК «Сибирь» набрал 7 очков (2+5)

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Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Федором Гордеевым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

В опубликованном сообщении лиги сказано, что соглашение было расторгнуто по инициативе хоккеиста. При этом права на игрока останутся за ХК «Сибирь». В 42 матчах текущего регулярного чемпионата 25-летний Федор Гордеев забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

В пресс-службе ХК «Сибирь» сообщили, что Гордеев будет доигрывать сезон в США, в АХЛ.

— Так как Федор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера, было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ. Отметим, что права на игрока в КХЛ закреплены за «Сибирью», а в настоящее время ведутся переговоры по поводу подписания нового контракта, — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в начале января новосибирскому ХК «Сибирь» присудили четыре технических поражения из-за превышения лимита легионеров. Клуб лишился 4 очков в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Четвертым легионером был защитник Федор Гордеев, который на момент начала сезона не имел российского спортивного гражданства.

Новосибирский клуб попытался оспорить данное решение и подал апелляцию на решение Континентальной хоккейной лиги. По итогам разбирательства дисциплинарная комиссия КХЛ приняла решение об отказе в удовлетворении требований «Сибири».

Напомним, ранее сообщалось о выделении финансирования новосибирскому ХК «Сибирь» на 1,2 миллиарда рублей из бюджета Новосибирской области. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 400 миллионов рублей.

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