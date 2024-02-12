ХК «Сибирь» расторг контракт с русским легионером — из-за него команду лишили очков

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Федором Гордеевым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.



В опубликованном сообщении лиги сказано, что соглашение было расторгнуто по инициативе хоккеиста. При этом права на игрока останутся за ХК «Сибирь». В 42 матчах текущего регулярного чемпионата 25-летний Федор Гордеев забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

