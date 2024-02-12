Скандал из-за русского легионера: хоккейная «Сибирь» не смогла оспорить технические поражения

Континентальная хоккейная лига отказала новосибирскому ХК «Сибирь» в апелляции на решение о присуждении технических поражений из-за «лишнего» легионера в составе. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Напомним, в начале января новосибирскому ХК «Сибирь» присудили четыре технических поражения из-за превышения лимита легионеров. Клуб лишился четырех очков в турнирной таблице КХЛ.По регламенту КХЛ, в нынешнем сезоне в составе команды могут выступать лишь три иностранных спортсмена. Четвертым легионером в клубе был признан защитник Федор Гордеев, который на момент начала сезона не имел спортивного гражданства.
В понедельник, 12 февраля, прошло заседание дисциплинарной палаты Континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России, на котором рассматривалось заявление новосибирского клуба о признании нелегитимным присуждения технических поражений из-за превышения лимита на легионеров.
— Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона. По итогам разбирательства Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК «Сибирь» в удовлетворении заявления, —говорится в сообщении КХЛ.
Ранее сообщалось о выделении из бюджета Новосибирской области 1,2 миллиардов на финансирование ХК «Сибирь». По сравнению с предыдущим сезоном, сумма выросла на 400 миллионов рублей.