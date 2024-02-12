Хоккейному клубу «Сибирь» выделили из областного бюджета 1,2 миллиарда на год

В 2024 году в бюджете Новосибирской области на финансирование хоккейного клуба «Сибирь» выделено 1,21 млрд рублей. Такую цифру НГС назвали в министерстве спорта региона.
— Действительно, именно такой объем выделен клубу на этот год. В прошлом году клубу выделялось 823 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе минспорта.
По информации РБК, в 2023 году представители ХК «Сибирь» сообщили о возникновении дополнительной потребности в финансировании в связи с выпадением доходов от членов ассоциации (Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь») и спонсоров. В министерстве спорта редакции НГС эту информацию подтвердили.
— Дополнительная потребность была учтена Министерством налоговой и финансовой политики Новосибирской области Новосибирской области при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, — уточнили в минспорта НСО.
В начале февраля в спортивной среде появилась информация о тройных премиальных для хоккеистов новосибирской «Сибири».