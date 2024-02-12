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Хоккейному клубу «Сибирь» выделили из областного бюджета 1,2 миллиарда на год

В прошлом году сумма был меньше на 400 миллионов рублей

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Содержание клуба состоит из субсидий, помощи спонсором и собственных доходов «Сибири»

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В 2024 году в бюджете Новосибирской области на финансирование хоккейного клуба «Сибирь» выделено 1,21 млрд рублей. Такую цифру НГС назвали в министерстве спорта региона.

— Действительно, именно такой объем выделен клубу на этот год. В прошлом году клубу выделялось 823 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе минспорта.

По информации РБК, в 2023 году представители ХК «Сибирь» сообщили о возникновении дополнительной потребности в финансировании в связи с выпадением доходов от членов ассоциации (Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь») и спонсоров. В министерстве спорта редакции НГС эту информацию подтвердили.

— Дополнительная потребность была учтена Министерством налоговой и финансовой политики Новосибирской области Новосибирской области при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, — уточнили в минспорта НСО.

В начале февраля в спортивной среде появилась информация о тройных премиальных для хоккеистов новосибирской «Сибири».

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