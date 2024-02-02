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«По 240 тысяч на человека». В Сеть проникла информация о тройных премиальных для хоккеистов «Сибири» за победу

Матч с «Амуром» пройдет в пятницу, 2 февраля, на новой ледовой арене Новосибирска

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Вечером в пятницу, 2 февраля, хоккейная «Сибирь» встретится с командой из Хабаровска

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В спортивной среде появилась информация о тройных премиальных для хоккеистов новосибирской «Сибири». Соответствующий пост опубликовал в своем телеграм-канале журналист издания «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.

— Пацаны, только что объявлено, что игрокам «Сибири» дают тройные премиальные за победу над «Амуром». И самое важное деньги выплатят сразу после игры. Тройные — это примерно по 240 тысяч на человека. Поможет? — написал он.

В пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь» корреспонденту НГС на вопрос о таком заявлении ответили лаконично.

— Клуб не комментирует слухи, — отметила пресс-атташе ХК «Сибирь» Мария Левинская.

Вечером в пятницу, 2 февраля, хоккейная «Сибирь» встретится с командой из Хабаровска. Матч будет домашний. До этого в нынешнем сезоне КХЛ «Сибирь» проиграла 3 раза подряд. Последняя игра была с «Ак Барсом» из Татарстана. Разгромный матч завершился поражением новосибирцев со счетом 0:4.

Грядущая игра будет иметь важное значение для сибиряков. Сейчас новосибирская команда занимает 10 место в турнирной таблице восточной конференции и пока имеет шансы попасть в зону плей-офф (нужно минимум 8 место).

Ранее НГС писал о том, что главный тренер ХК «Сибирь» рассказал о крупном проигрыше в Череповце. Там соперники обыграли новосибирцев всухую, матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев площадки.

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