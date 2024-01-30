Игра по бортам и полный провал: хоккейная «Сибирь» всухую проиграла «Ак Барсу» в домашнем матче — фоторепортаж НГС

К счастью, до конца периода новосибирскому вратарю удалось не пропустить ни одной шайбы в свои ворота. Было очевидно, как болельщики устали терпеть поражения любимой команды. Люди нехотя скандировали с трибун, не было прежнего азарта. Порядком поредели и ряды фан-сектора, который, однако, не унывал и продолжал поддерживать хоккеистов весь матч.