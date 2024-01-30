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Фоторепортаж

Игра по бортам и полный провал: хоккейная «Сибирь» всухую проиграла «Ак Барсу» в домашнем матче — фоторепортаж НГС

Игра завершилась с разгромным счетом 0:4

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Игра оказалась провальной для новосибирцев

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В Новосибирске во вторник, 30 января, на новой ледовой арене сразились в матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская ХК «Сибирь» и команда из Татарстана «Ак Барс». По итогу встречи сибиряки проиграли со счетом 0:4 (0:2; 0:1; 0:1). Грустные болельщики признались, что устали ждать чудес и надеяться на победу любимой команды. Смотрим фотографии с разгромного матча.

Новосибирцы почти не атаковали и не смогли защитить свои ворота

Новосибирцы почти не атаковали и не смогли защитить свои ворота

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Первый период выдался не самым удачным для новосибирцев — на первых же минутах соперники забросили шайбу. Далее последовало удаление Никиты Короткова за блокировку соперника. Вторая шайба залетела в ворота «Сибири» на 9 минуте первого периода, после чего тренерский состав принял решение заменить вратаря — на защиту команды встал Антон Худобин (35 номер). Затем последовал еще один штраф для сибиряков — за толчок соперника клюшкой на штрафную скамью отправился Егор Аланов.

Атаки «Сибири» ничего не изменили

Атаки «Сибири» ничего не изменили

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К счастью, до конца периода новосибирскому вратарю удалось не пропустить ни одной шайбы в свои ворота. Было очевидно, как болельщики устали терпеть поражения любимой команды. Люди нехотя скандировали с трибун, не было прежнего азарта. Порядком поредели и ряды фан-сектора, который, однако, не унывал и продолжал поддерживать хоккеистов весь матч.

Игра, по мнению болельщиков, была невыразительной и вялой

Игра, по мнению болельщиков, была невыразительной и вялой

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По мнению опытного болельщика Романа, в первом периоде хоккеисты «Сибири» не атаковали, играли вяло, старались обходить ворота, предпочитая игру по бортам.

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Болельщики покидают трибуны до завершения матча

Видео: читатель НГС

— Проигрывают все вбрасывания. С задачами более-менее справляется только вратарь. Остальные мертвые просто. Полный стадион каждый раз, и такая игра, — возмутился болельщик.

«Сибирь» чаще защищалась

«Сибирь» чаще защищалась

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Второй период начался с нескольких слабых и невыразительных атак со стороны «Сибири», которые, однако, ни к чему не привели. За подножку на 11 минуте оштрафовали игрока «Ак Барса». Сибиряки взбодрились этой вестью и начали активно требовать шайбы у команды.

За 2 период была пара опасных моментов для «Ак Барса». Болельщики «Сибири» буквально кричали с трибун: «Ну сделайте что-нибудь». Видимо, хоккеисты их не услышали — «Сибири» так и не удалось реализовать большинство.

А Снеговик грустил

А Снеговик грустил

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За толчок соперника за 6 минут до конца 2 периода оштрафовали игрока «Ак Барса», но и это ничего не изменило — спокойная и расслабленная атака сибиряков была полностью блокирована и отражена.

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский внимательно следил за игрой

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский внимательно следил за игрой

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За 3 минуты до конца 2 периода у новосибирцев была отличная возможность сравнять счет, но неточные передачи и медленная скорость привели к провалу.

Был на матче и Федор Гордеев — легионер, из-за которого хоккейную «Сибирь» лишили 4 очков

Был на матче и Федор Гордеев — легионер, из-за которого хоккейную «Сибирь» лишили 4 очков

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За игру с высоко поднятой клюшкой снова оштрафовали хоккеиста «Сибири». «Ак Барс» не упустил шанс и забил 3 шайбу в ворота соперниа за 3 минуты до завершения периода.

Некоторые болельщики до последнего верили в победу

Некоторые болельщики до последнего верили в победу

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На 3 периоде «Ак Барс» забил «Сибири» 4 гол. Затем оштрафовали игрока из Татарстана за подножку, что тоже ничего не изменило. Игра завершилась разгромным счетом 0:4 в пользу гостей матча. Многие отчаявшиеся болельщики покинули арену до финального свистка.

Большинство вбрасываний новосибирцы проиграли

Большинство вбрасываний новосибирцы проиграли

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За игру было много нарушений со стороны обеих команд

За игру было много нарушений со стороны обеих команд

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Сектор фан-клуба «Сибири» поредел

Сектор фан-клуба «Сибири» поредел

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Ранее НГС писал о том, что генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский может покинуть свой пост. Он занимает должность с 2010 года.

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