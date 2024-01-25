14 лет на посту. Хоккейный клуб «Сибирь» может остаться без генерального директора Кирилла Фастовского

На сайте ХК «Сибирь» сказано, что Кирилл Фастовский родился 28 сентября 1965 года в Москве, окончил Московский институт стали и сплавов. В 2000–2009 годах специалист выступал гендиректором/генеральным менеджером профессионального хоккейного клуба ЦСКА, в 2009–2010 годах — спортивным директором МХЛ. Он работает в хоккейном клубе «Сибирь» с 2010 года.



В конце 2023 года новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Дэвидом Немировски. Решение приняли «в связи с неудовлетворительными результатами команды».