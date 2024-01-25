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14 лет на посту. Хоккейный клуб «Сибирь» может остаться без генерального директора Кирилла Фастовского

Топ-менеджер отказался комментировать информацию

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Кирилл Фастовский находится в клубе с 2010 года

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Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский может покинуть свой пост, он занимает должность с 2010 года. О возможном увольнении специалиста сообщает издание «Спорт-Экспресс».

— Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский покинет свой пост по окончании сезона в связи с истечением контракта, — сказано в сообщении.

В издании также сообщили, что свой пост покинет спортивный директор Сергей Климович. На сайте ХК «Сибирь» на момент публикации новостного материала отсутствуют данные о кадровых изменениях.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил редакции НГС, что окончательное решение будет принято по итогам сезона.

Кирилл Фастовский в разговоре с НГС отказался комментировать информацию о своем уходе. Редакция также отправила запрос в клуб.

На сайте ХК «Сибирь» сказано, что Кирилл Фастовский родился 28 сентября 1965 года в Москве, окончил Московский институт стали и сплавов. В 2000–2009 годах специалист выступал гендиректором/генеральным менеджером профессионального хоккейного клуба ЦСКА, в 2009–2010 годах — спортивным директором МХЛ. Он работает в хоккейном клубе «Сибирь» с 2010 года.

В конце 2023 года новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Дэвидом Немировски. Решение приняли «в связи с неудовлетворительными результатами команды».

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