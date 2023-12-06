Хоккейный клуб «Сибирь» отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски

2 декабря хоккейная «Сибирь» сразилась в домашнем матче со спортсменами «Лады» из Тольятти. Игра была напряженной с самого начала. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки (0:0, 1:0, 2:2, 0:0 (ов.), 1:0 (булл.).

