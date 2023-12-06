Хоккейный клуб «Сибирь» отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером команды Дэвидом Немировски.
— В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски, - сообщает клуб.
Вместе с Дэвидом клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.
- Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата и каждый матч на счету. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию, - передает слова генерального директора Кирилла Фастовского пресс-служба клуба.
5 декабря ХК «Сибирь» четвертый раз подряд потрепела поражение. Игра была против минского «Динамо».
2 декабря хоккейная «Сибирь» сразилась в домашнем матче со спортсменами «Лады» из Тольятти. Игра была напряженной с самого начала. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки (0:0, 1:0, 2:2, 0:0 (ов.), 1:0 (булл.).