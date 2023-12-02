«Избили ведущего» и устроили ретро дискотеку, но проиграли: хоккейная «Сибирь» встретилась с «Ладой» — фоторепортаж

Хоккейная «Сибирь» в субботу, 2 декабря, сразилась в домашнем матче со спортсменами «Лады» из Тольятти. С самого утра на игру уже были раскуплены все билеты. Она выдалась напряженной, но новосибирские болельщики до последнего верили в любимую команду. В основное время выявить победителя не удалось, не определился он и в овертайме. Спортсмены из Тольятти смогли вырвать победу, обыграв новосибирцев по буллитам. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки (0:0, 1:0, 2:2, 0:0 (ов.), 1:0 (булл.). Смотрим фоторепортаж с напряженной встречи.

