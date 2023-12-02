«Избили ведущего» и устроили ретро дискотеку, но проиграли: хоккейная «Сибирь» встретилась с «Ладой» — фоторепортаж

Хоккейная «Сибирь» в субботу, 2 декабря, сразилась в домашнем матче со спортсменами «Лады» из Тольятти. С самого утра на игру уже были раскуплены все билеты. Она выдалась напряженной, но новосибирские болельщики до последнего верили в любимую команду. В основное время выявить победителя не удалось, не определился он и в овертайме. Спортсмены из Тольятти смогли вырвать победу, обыграв новосибирцев по буллитам. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки (0:0, 1:0, 2:2, 0:0 (ов.), 1:0 (булл.). Смотрим фоторепортаж с напряженной встречи.
Новосибирцы очень хотели попасть на игру с командой из Тольятти «Лада. Еще не было 10 утра, а билеты были полностью раскуплены.
Матч прошел в стиле ретро дискотеки. Гости пришли в нарядах из прошедшей эпохи. В холле арены и на трибунах весь вечер включали композиции из прошлого. А Снеговик всех удивил — в разгар вечера он предстал перед болельщиками в малиновом пиджаке и с огромной золотой цепью на шее, и приказал «своим людям» похитить ведущего. Все это он сделал, чтобы поддержать любимую команду и зарядить зал, скандируя «Вперед, Сибирь». Позже ведущий появился с «перебинтованной рукой».
Весь вечер новосибирцы и гости города пели всем известные песни из их детства и молодости — «Бухгалтер» группы «Комбинация», треки «Руки Вверх», «Иванушек International», «Вируса», и других культовых звезд ушедшей эпохи.
В первом периоде игра прошла довольно жестко, новосибирцы, как и соперники, без конца атаковали, но были более настойчивыми. Игра проходила в основном возле ворот противника.
В самом конце периода активизировались нападающие «Лады», но сибирский вратарь смог отразить все атаки. Однако, старания команд не привели к результату, и период завершился со счетом 0:0.
Во втором периоде не обошлось без штрафов. На штрафную скамью отправился новосибирский игрок, а один из лучших игроков «Лады» получил серьезную травму — рассечение, и залил кровью лед. Ему потребовалась скорая медицинская помощь.
В этом же периоде удалили игрока «Лады». Тут же сибиряки воспользовалась моментом — шайбу забил Владимир Бутузов. Кстати, он вывел команду вперед своим 9 голом в сезоне. Период завершился со счетом 1:0 в пользу «Сибири».
В третьем периоде «Лада» получила отложенный штраф и забила «Сибири» гол, а новосибирцы ответили соперникам. На этот раз отличился Тимур Ахияров. Но спортсмены из Тольятти тут же последовали их примеру, и счет снова сравнялся — 2:2.
В результате был назначен овертайм, который также не завершился успехом для команд. Только по буллитам гости смогли победить новосибирцев — игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хоккеистов «Лады».
Болельщики «Сибири» покидали трибуны арены грустные, но признавались — спортсмены бились до последнего.
Ранее НГС писал о том, что хоккеисты устроили мордобой во время матча в новом ЛДС. Спортсменов наказали удалением на 5 минут.