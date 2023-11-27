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Похоже на драку в клубе под песню Шатунова: хоккеисты устроили мордобой во время матча в новом ЛДС — видео

После произошедшего спортсменов удалили на пять минут

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Драка хоккеистов была примерно на 26 минуте игры

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В Новосибирске 27 ноября хоккеисты устроили драку во время матча. Видео потасовки между игроком из нашей команды и «Куньлунь Ред Стар» опубликовал телеграм-канал ХК «Сибирь».

Игра между ХК «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» происходит на ЛДС «Сибирь-Арена». Как сообщили в телеграм-канале, в драке участвовал нападающим новосибирской команды Максим Сушко и форвард «Куньлунь» Лукас Локхарт.

— Ну это уже похоже на дискотеку из 80-х, когда где-то в ночном клубе под музыку начинают драться. Сушко повалил Локхарта и этот бой он выигрывает под музыку Юры Шатунова — говорит комментатор.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал ХК «Сибирь»

На сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) указано, что драка хоккеистов была примерно на 26 минуте игры. После произошедшего спортсменов удалили на пять минут.

Ранее потасовка на льду вовремя матча произошла между Энди Андреоффом из ХК «Сибирь» и Федором Крощинским из ХК «Сочи».

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ДракаХК СибирьНовосибирск
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