Превратили лед в боксерский ринг: хоккеисты устроили мордобой во время матча в новом ЛДС — арбитры просто смотрели

22 ноября в Новосибирске хоккеисты устроили потасовку на льду во время матча. Видео с игры опубликовал телеграм-канал ХК «Сибирь».
Хоккейный клуб «Сибирь» играет против ХК «Сочи» на территории ЛДС «Сибирь-Арена». Как сообщили в телеграм-канале, в «ледовом поединке» участвовали член новосибирской команды Энди Андреофф и игрок ХК «Сочи» Федор Крощинский.
— Ледовый поединок Андреофф vs Крощинский! — написали в телеграм-канале хоккейного клуба.
На кадрах видно, как хоккеисты стоят на льду, после чего один из них снимает защиту с головы. Затем спортсмены вступают в драку, при этом арбитры матча долгое время не останавливали потасовку хоккеистов.
На сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) указано, что драка хоккеистов была примерно на 17 минуте игры. После произошедшего спортсменов удалили на пять минут.
В январе игроки новосибирского ХК «Сибирь» устроили потасовку с хоккеистами «Динамо». Конфликт попал на видео.