freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 87.87
eur 96.26
СрочноДва поезда столкнулись в Ульяновской области
Все новости
Все новости

Превратили лед в боксерский ринг: хоккеисты устроили мордобой во время матча в новом ЛДС — арбитры просто смотрели

Матч проходит в ЛДС «Сибирь-Арена»

1 161

Хоккейный клуб «Сибирь» играет против ХК «Сочи»

Поделиться

22 ноября в Новосибирске хоккеисты устроили потасовку на льду во время матча. Видео с игры опубликовал телеграм-канал ХК «Сибирь».

Хоккейный клуб «Сибирь» играет против ХК «Сочи» на территории ЛДС «Сибирь-Арена». Как сообщили в телеграм-канале, в «ледовом поединке» участвовали член новосибирской команды Энди Андреофф и игрок ХК «Сочи» Федор Крощинский.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ХК «Сибирь», телеграм-канал

— Ледовый поединок Андреофф vs Крощинский! — написали в телеграм-канале хоккейного клуба.

На кадрах видно, как хоккеисты стоят на льду, после чего один из них снимает защиту с головы. Затем спортсмены вступают в драку, при этом арбитры матча долгое время не останавливали потасовку хоккеистов.

На сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) указано, что драка хоккеистов была примерно на 17 минуте игры. После произошедшего спортсменов удалили на пять минут.

В январе игроки новосибирского ХК «Сибирь» устроили потасовку с хоккеистами «Динамо». Конфликт попал на видео.

По теме

ХоккейХК СибирьСпортДракаСибирь-Арена
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter