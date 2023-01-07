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Хоккеисты «Сибири» и «Динамо» подрались на рождественском матче — видео

Игра проходит в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

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Драка попала на видео

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7 января игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» устроили потасовку с соперниками во время матча. Как сообщает официальный телегам-канал ХК «Сибирь», новосибирцы играют против минского «Динамо». Конфликт спортсменов попал на видео.

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После происшествия с игры удалили нескольких спортсменов

Видео: официальный телеграм-канал хоккейного клуба «Сибирь»

— Активное начало от «Сибири» — несколько голевых моментов! Но пока шайба не идет в ворота «Динамо»! И стычка на пятачке гостей! Обоюдное удаление за грубость, у нас это Чесалин, — указано в сообщении канала ХК «Сибирь».

Матч между командами проходит в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске. По данным сайта Континентальной хоккейной лиги, на второй минуте первого периода из игры на две минуты удалили игрока «Сибири» Евгения Чесалина и Ника Меркли из «Динамо Минск». Причиной указана «грубость».

Через несколько минут после происшествия был удален член команды соперников ХК «Сибирь» Пакетт Седрик. Отмечается, что также из-за «грубости».

Отметим, в конце декабря на матче ХК «Сибирь» также произошла драка. Команда играла против ХК «Металлург МГ».

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