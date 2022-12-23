«Постирали свитер от крови»: хоккеисты «Сибири» и «Металлурга» подрались на матче — видео

23 декабря игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» подрался с членом команды соперника во время матча. В конфликте участвовали игрок ХК «Сибирь» Никита Ефремов и Никита Коростелев из ХК «Металлург МГ». Драка попала в онлайн-трансляцию КХЛ.
На кадрах видно, что игроки сняли шлемы и перчатки, после чего устроили потасовку на льду. Через несколько секунд после начала драки хоккеистов разняли и удалили на пять минут с матча.
— Драка! Ефремов у нас поучаствовал! По 5 минут выписали, — сообщили в телеграм-канале ХК «Сибирь». — Ефремову в раздевалке зашивают губу, экстренно постирали игровой свитер от крови.
Матч между командами проходит на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Игра началась в
16 декабря НГС сообщал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» пополнил свой состав