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«Постирали свитер от крови»: хоккеисты «Сибири» и «Металлурга» подрались на матче — видео

Драка произошла на первых 10 минутах игры

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Драка произошла во время матча ХК «Сибирь» — «Металлург МГ»

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23 декабря игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» подрался с членом команды соперника во время матча. В конфликте участвовали игрок ХК «Сибирь» Никита Ефремов и Никита Коростелев из ХК «Металлург МГ». Драка попала в онлайн-трансляцию КХЛ.

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Хоккеистов удалили с матча

Видео: Khl.ru

На кадрах видно, что игроки сняли шлемы и перчатки, после чего устроили потасовку на льду. Через несколько секунд после начала драки хоккеистов разняли и удалили на пять минут с матча.

— Драка! Ефремов у нас поучаствовал! По 5 минут выписали, — сообщили в телеграм-канале ХК «Сибирь». — Ефремову в раздевалке зашивают губу, экстренно постирали игровой свитер от крови.

Матч между командами проходит на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Игра началась в 21:00.

16 декабря НГС сообщал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» пополнил свой состав 23-летним нападающим. Его выкупили у ХК «Динамо».

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