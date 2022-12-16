ХК «Сибирь» пополнил свой состав 23-летним нападающим из московского «Динамо»

Хоккейный клуб «Сибирь» выкупил у ХК «Динамо»
Максим Сушко родился в Бресте, где и начал заниматься хоккеем. Был выбран клубом «Филадельфия Флайерз» в четвертом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим
В 17 лет спортсмен принял участие в лиге OHL, где играл за канадскую команду Owen Sound Attack. Там он провел три сезона, после чего перебрался в AHL (Lehigh Valley Phantoms). После переехал в минское «Динамо». В сезоне 2020/2021 дебютировал в НХЛ за «Филадельфию», но записал на свой счет всего два матча.
Летом 2022 года Максим Сушко попал в московское «Динамо». На момент обмена на его счету было 27 матчей и восемь очков.
Ранее стало известно, что ХК «Сибирь» решил попрощаться с защитником Вадимом Кудако и нападающим Антоном Шенфельдом.