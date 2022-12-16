СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 64.30
eur 68.45
Тема дняПроверка СКР из-за смерти девочки
Все новости
Все новости

ХК «Сибирь» пополнил свой состав 23-летним нападающим из московского «Динамо»

Сейчас на счету нападающего 27 матчей и 8 очков

200

В 17 лет спортсмен дебютировал за границей

Поделиться

Хоккейный клуб «Сибирь» выкупил у ХК «Динамо» 23-летнего нападающего Максима Сушко. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской команды.

Максим Сушко родился в Бресте, где и начал заниматься хоккеем. Был выбран клубом «Филадельфия Флайерз» в четвертом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 107-м номером.

В 17 лет спортсмен принял участие в лиге OHL, где играл за канадскую команду Owen Sound Attack. Там он провел три сезона, после чего перебрался в AHL (Lehigh Valley Phantoms). После переехал в минское «Динамо». В сезоне 2020/2021 дебютировал в НХЛ за «Филадельфию», но записал на свой счет всего два матча.

Летом 2022 года Максим Сушко попал в московское «Динамо». На момент обмена на его счету было 27 матчей и восемь очков.

Ранее стало известно, что ХК «Сибирь» решил попрощаться с защитником Вадимом Кудако и нападающим Антоном Шенфельдом.

НовосибирскХК СибирьНападающий
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter