ХК «Сибирь» решил попрощаться с Антоном Шенфельдом и Вадимом Кудако

Хоккейный клуб «Сибирь» поместил в список отказов защитника Вадима Кудако и нападающего Антона Шенфельда. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
— В сезоне 2022/2023 Шенфельд провел за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счет три передачи при показателе полезности минус восемь. У Кудако 13 матчей, в которых показатель полезности равен минус семи, — отметили в ХК «Сибирь».
Отметим, что нападающий Шенфельд попал в «Сибирь» осенью 2021 года в результате обмена с ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода. С Вадимом Кудако новосибирский хоккейный клуб подписал контракт в начале лета 2021 года.
Сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 51 баллом.
Ранее хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске. Игра завершилась со счетом 4:2.