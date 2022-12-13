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ХК «Сибирь» решил попрощаться с Антоном Шенфельдом и Вадимом Кудако

Сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 51 баллом

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Шенфельд провел за новосибирский клуб 28 матчей, а Кудако — 13 матчей

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Хоккейный клуб «Сибирь» поместил в список отказов защитника Вадима Кудако и нападающего Антона Шенфельда. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

﻿— В сезоне 2022/2023 Шенфельд провел за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счет три передачи при показателе полезности минус восемь. У Кудако 13 матчей, в которых показатель полезности равен минус семи, — отметили в ХК «Сибирь».

Отметим, что нападающий Шенфельд попал в «Сибирь» осенью 2021 года в результате обмена с ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода. С Вадимом Кудако новосибирский хоккейный клуб подписал контракт в начале лета 2021 года.

Сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 51 баллом.

Ранее хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске. Игра завершилась со счетом 4:2.

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