ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2. Фоторепортаж с матча

21 ноября хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил игру и сфотографировал самые яркие моменты матча. Публикуем снимки.
— В очередном домашнем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь», проигрывая 0:2 «Ак Барсу», отыгралась и победила 4:2, — сообщается на сайте ХК «Сибирь».
Отметим, 12 ноября ХК «Сибирь» выиграл у СКА со счетом 3:2. После победной игры ХК «Сибирь» закрепилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.