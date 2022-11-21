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ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2. Фоторепортаж с матча

Соперники «Сибири» забили две шайбы в первом периоде матча

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Матч провели в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

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21 ноября хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над командой из Казани «Ак Барс» на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил игру и сфотографировал самые яркие моменты матча. Публикуем снимки.

Первую шайбу в матче в ЛДС «Сибирь» забила команда «Ак Барс»

Первую шайбу в матче в ЛДС «Сибирь» забила команда «Ак Барс»

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Второй гол в первом периоде также за соперниками ХК «Сибирь» из Казани. Счет 2:0

Второй гол в первом периоде также за соперниками ХК «Сибирь» из Казани. Счет 2:0

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Первую шайбу в ворота «Ак Барса» забил Тейлор Бек из ХК «Сибирь»

Первую шайбу в ворота «Ак Барса» забил Тейлор Бек из ХК «Сибирь»

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Следующую шайбу в ворота противника забил Денис Голубев из ХК «Сибирь». Спортсмен сравнял счет команд в конце второго периода

Следующую шайбу в ворота противника забил Денис Голубев из ХК «Сибирь». Спортсмен сравнял счет команд в конце второго периода

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В заключительном периоде матча следующий гол забил Александр Шаров. Он вывел ХК «Сибирь» вперед по счету

В заключительном периоде матча следующий гол забил Александр Шаров. Он вывел ХК «Сибирь» вперед по счету

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Во время матча сибирскую команду поддерживали болельщики и чирлидеры

Во время матча сибирскую команду поддерживали болельщики и чирлидеры

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Во время третьего периода Александр Шаров оформил «дубль». Счет 4:2 в пользу ХК «Сибирь»

Во время третьего периода Александр Шаров оформил «дубль». Счет 4:2 в пользу ХК «Сибирь»

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— В очередном домашнем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь», проигрывая 0:2 «Ак Барсу», отыгралась и победила 4:2, — сообщается на сайте ХК «Сибирь».

ХК «Сибирь» одержал верх над командой «Ак Барс»

ХК «Сибирь» одержал верх над командой «Ак Барс»

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Отметим, 12 ноября ХК «Сибирь» выиграл у СКА со счетом 3:2. После победной игры ХК «Сибирь» закрепилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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