«Сибирь» обыграла лидера чемпионата КХЛ в домашнем матче
ХК «Сибирь» выиграл у СКА со счетом 3:2
12 ноября ХК «Сибирь» одержал победу над петербургским СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Новосибирске. Встреча прошла со счетом 3:2 в пользу сибиряков.
Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру. Публикуем яркие фотографии со стадиона «Сибирь» в Новосибирске.
По данным сайта КХЛ, после победной игры ХК «Сибирь» закрепилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Первое место в таблице занимает «Автомобилист» из Екатеринбурга, второе — «Салават Юлаев». СКА находится на первом месте турнирной таблицы конференции «Запад» КХЛ, на втором месте — «Локомотив».
В начале ноября ХК «Сибирь» проиграл «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3. После игры главного тренера новосибирского клуба Андрея Мартемьянова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Он показал средний палец.