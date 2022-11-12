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«Сибирь» обыграла лидера чемпионата КХЛ в домашнем матче

ХК «Сибирь» выиграл у СКА со счетом 3:2

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ХК «Сибирь» обыграл СКА в домашнем матче

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12 ноября ХК «Сибирь» одержал победу над петербургским СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Новосибирске. Встреча прошла со счетом 3:2 в пользу сибиряков.

Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру. Публикуем яркие фотографии со стадиона «Сибирь» в Новосибирске.

За первый период сибирякам удалось забить одну шайбу в ворота соперников. Первую шайбу забил Михал Чайковски

За первый период сибирякам удалось забить одну шайбу в ворота соперников. Первую шайбу забил Михал Чайковски

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Во втором периоде СКА забил в ворота «Сибири» две шайбы

Во втором периоде СКА забил в ворота «Сибири» две шайбы

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На игру пришли как взрослые, так и дети

На игру пришли как взрослые, так и дети

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Во время второго периода «Сибирь» сравняла счет с соперником, шайбу забил Владимир Бутузов

Во время второго периода «Сибирь» сравняла счет с соперником, шайбу забил Владимир Бутузов

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Третью шайбу во втором периоде забил игрок ХК «Сибирь» Валентин Пьянов

Третью шайбу во втором периоде забил игрок ХК «Сибирь» Валентин Пьянов

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Ворота «Cибири» защищал Денис Костин

Ворота «Cибири» защищал Денис Костин

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В третьем периоде команды сохранили счет 3:2 в пользу ХК «Сибирь»

В третьем периоде команды сохранили счет 3:2 в пользу ХК «Сибирь»

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По данным сайта КХЛ, после победной игры ХК «Сибирь» закрепилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Первое место в таблице занимает «Автомобилист» из Екатеринбурга, второе — «Салават Юлаев». СКА находится на первом месте турнирной таблицы конференции «Запад» КХЛ, на втором месте — «Локомотив».

В начале ноября ХК «Сибирь» проиграл «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3. После игры главного тренера новосибирского клуба Андрея Мартемьянова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Он показал средний палец.

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