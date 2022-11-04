Главный тренер хоккейной «Сибири» показал непристойный жест на матче — фото
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наложил на него штраф в
Главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрея Мартемьянова оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, спортивно-дисциплинарный комитет наложил на тренера новосибирской команды денежное наказание после рассмотрения эпизода матча между новосибирским клубом и омским «Авангардом». Команды играли накануне, 3 ноября, в Омске.
Как сообщает спортивный интернет-портал «Чемпионат», инцидент произошел после удаления нападающего ХК «Сибирь» Антона Шенфельда в овертайме матча. Новосибирский хоккеист зацепил клюшкой шлем игрока омской команды в борьбе за шайбу — судьи посчитали это нарушением, игрой высоко поднятой клюшкой. После удаления игрока главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов бросил бутылку с водой, а затем показал средний палец.
— На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по
Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, пункт 2.7 статьи 28 предусматривает наказание в виде денежного штрафа в размере 300 тысяч рублей. ХК «Сибирь» проиграл «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3.
Андрей Мартемьянов стал главным тренером «Сибири» в апреле прошлого года. Ранее он занимал должность главного тренера в нескольких ХК, в том числе в «Южном Урале», «Амуре» и «Автомобилисте».
Ранее НГС сообщал, что в середине октября в Новосибирске частная скорая отказалась забирать травмированного игрока на матче новосибирского ХК «Сибирские снайперы» и уфимского «Толпара». Хоккеиста уфимского клуба забрали государственные медики.