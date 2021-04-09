ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером. Рассказываем, что о нём известно

ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером
В Новосибирске подписан контракт с новым главным тренером ХК «Сибирь» — им стал Андрей Мартемьянов.
— Попечительский совет хоккейного клуба «Сибирь» утвердил Андрея Мартемьянова на должность главного тренера команды. Соглашение с 58-летним специалистом подписано по системе 1+1, — сообщили в группе ХК «Сибирь».
Вчера Андрей Мартемьянов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Андрей Мартемьянов родился
На этой неделе стало известно, что Николай Заварухин покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Контракт с ним заканчивается