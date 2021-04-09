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ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером. Рассказываем, что о нём известно

Андрей Мартемьянов уже прилетел в Новосибирск

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Вчера Андрей Мартемьянов (на фото слева) встретился с губернатором Новосибирской области

Вчера Андрей Мартемьянов (на фото слева) встретился с губернатором Новосибирской области

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ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером

В Новосибирске подписан контракт с новым главным тренером ХК «Сибирь» — им стал Андрей Мартемьянов.

— Попечительский совет хоккейного клуба «Сибирь» утвердил Андрея Мартемьянова на должность главного тренера команды. Соглашение с 58-летним специалистом подписано по системе 1+1, — сообщили в группе ХК «Сибирь».

Вчера Андрей Мартемьянов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Андрей Мартемьянов родился 30 марта 1963 года в Екатеринбурге. Мастер спорта международного класса. В бытность игрока в амплуа защитника выступал за «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург» (Мг), немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген». В 2000 году начал тренерскую карьеру в ЦСК ВВС (ассистент главного тренера). До 2011 г. работал помощником главного тренера в клубах «Газовик», «Химик», «Автомобилист» и «Рубин». В 2011 году стал исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста». С 2013 по 2020 год занимал должность главного тренера в «Соколе» (2013–2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016–2018), «Автомобилисте» (2018–2020). За три полных сезона работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге всегда выводил команды в плей-офф.

На этой неделе стало известно, что Николай Заварухин покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Контракт с ним заканчивается 30 апреля. На эту должность он был назначен в апреле 2019 года. До этого Заварухин был ассистентом главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».

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ХК «Сибирь»главный тренер
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