Скандал с частной скорой на хоккее: КХЛ не нашла нарушений в отказе забрать травмированного игрока

Статья 17 определяет порядок оказания медицинской помощи во время матча или тренировки. Пункт 1 статьи гласит о том, что при получении травмы игроку оказывает помощь медбригада на месте получения травмы.

В пункте 2 говорится, что после эвакуации с ледовой площадки травмированного должны доставить в медорганизацию. Вместе с тем пункт 3 гласит, что если состояние хоккеиста не вызывает угрозы жизни, но эвакуация в медицинскую организацию необходима, то ему могут вызвать местную бригаду СМП.