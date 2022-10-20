Скандал с частной скорой на хоккее: КХЛ не нашла нарушений в отказе забрать травмированного игрока

Эксперты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проанализировали инцидент на игре молодежных команд: новосибирского хоккейного клуба «Сибирские снайперы» и уфимского «Толпара». 12 октября в Новосибирске частная бригада медиков отказалась помочь с госпитализацией травмированного игрока гостей.
— ХК «Сибирь» сообщает, что по итогам изучения документов и видеоматериалов возникшей ситуации Континентальная хоккейная лига официально подтвердила соответствие действий медицинской бригады на матче положениям статьи 17 Медицинского регламента Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Сибирских снайперов».
Статья 17 определяет порядок оказания медицинской помощи во время матча или тренировки. Пункт 1 статьи гласит о том, что при получении травмы игроку оказывает помощь медбригада на месте получения травмы.
В пункте 2 говорится, что после эвакуации с ледовой площадки травмированного должны доставить в медорганизацию. Вместе с тем пункт 3 гласит, что если состояние хоккеиста не вызывает угрозы жизни, но эвакуация в медицинскую организацию необходима, то ему могут вызвать местную бригаду СМП.
Инцидент произошел 12 октября на матче в ЛДС «Сибирь». Хоккеиста уфимского «Толпара», травмированного в середине третьего периода, отказалась забирать частная скорая помощь «Логистического центра "Госпитализация"».
На сайте ХК «Салават Юлаев» («Толпар» — молодежный клуб «Салавата») старший тренер команды пояснил, что медики отказались помочь в госпитализации из-за «закончившегося времени оплаты». В результате на место инциденты вызвали городских медиков. В региональном Минспорта отмечали, что в ЛДС была отправлена ближайшая свободная бригада скорой помощи, которая доставила защитника в одну из больниц Новосибирска.
В апреле НГС рассказывал, как хоккейный матч между юниорскими командами ангарского «Ермака» и новосибирской «Энергии» завершился массовой дракой.