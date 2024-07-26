«Если не примет меры»: с подрядчиком «Спортивной» могут разорвать контракт — заказчик подал уведомление о расторжении

Сдать станцию планируется в 2024 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске муниципальное предприятие «МетроМир» подало уведомление о расторжении контракта на строительство станции «Спортивная». Информацию об этом НГС подтвердил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев.

— Он не расторгнут, направлено уведомление о расторжении, и оно вступает в силу через 10 календарных дней, — объяснил глава департамента. — Контракт будет считаться расторгнутым, если подрядчик не исправит, не примет все меры, направленные на устранение причин, которые этому решению способствуют.



Как сообщает издание «Континент Сибирь» со ссылкой на документы, контракт на выполнение работ между МП «МетроМир» и ООО «СпецСтрансСтрой» заключили в январе 2022 года. По версии заказчика, ему приходилось неоднократно переносить сроки окончания работ, а также увеличивать сумму аванса из-за того, что компания не успевала завершить строительство в установленный срок.

Кроме того, подрядчик якобы не направлял документы, подтверждающие целевое использование аванса и выполнение работ. НГС обратился в «СпецСтрансСтрой» с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также направил запрос в пресс-центр мэрии с целью узнать подробности ситуации.