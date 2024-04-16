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Бизнес Подрядчик строительства станции «Спортивной» ушел в рекордный за три года убыток

Подрядчик строительства станции «Спортивной» ушел в рекордный за три года убыток

Изучаем финансовые показатели «Спецтрансстроя»

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Сдать «Спортивную» планируют в этом году

Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске получил за прошедшие три года рекордный убыток в 2023. При этом выручка составила 1,6 миллиарда рублей.

Информация о финансах компании опубликована в сервисе RusProfile. Убыток «Спецтрансстроя» за прошлый год составил 412 миллионов рублей. В 2022 году организация получила 13,5 миллионов чистой прибыли, в 2021 году — 5,8 миллиона рублей.

В 2022 году «Спецтрансстрой» получил выручку в 2,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,3 миллиарда.

Учредители «Спецтрансстроя» — Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании, и ООО «Метромиркомплект», владелец 24%. Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей было муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир».

«Метромиркомплект» зарегистрировано в 2020 году. 50% компании принадлежит «Метро Миру», 20% — Марии Кагармановой, 10% — Марине Минченко, 10% Никите Михайлову и 10% — Ивану Никитину.

«Спецтрансстрой также занимается ремонтом Октябрьского моста. В компании НГС объяснили, с чем связаны убытки:

— «СпецТрансСтрой» выполняет работы на объектах в Новосибирске и области. В ряде случаев реализация потребовала корректировки проектной документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы. В частности, это станция метро «Спортивная», объекты по программе «Чистая вода» в Татарске, Коченево, Ордынке. По объектам были выплачены авансы. На авансы закуплены материалы, оплачены работы, понесены затраты. В связи с отсутствием положительного заключения экспертизы по внесенным изменениям как в технической, так и ценовой части, предприятие не может предъявить заказчику выполненные работы. При своевременном получении изменений и согласований проектных решений, получивших положительное заключение экспертизы в разрезе экспертного сопровождения, у предприятия была бы прибыль, превышающая прошлогоднюю в разы

«Метро Мир» — предприятие, хорошо известное в городе. Например, бывший глава компании Александр Мысик сейчас находится под следствием. Историю предприятия, которое стало «универсальным солдатом» мэрии, читайте в материале НГС.

На прошлой неделе, 12 апреля, стало известно, что проект станции метро «Спортивной» прошел проверку «Главгосэкспертизы России». Сдача объекта запланирована на 2024 год.

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МП Метро МиР СпецТрансСтрой Выручка Прибыль
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