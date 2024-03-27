Долги, недостроенная «Спортивная» и уголовные дела: чем занимается «Метро МиР» и почему постоянно попадает в скандалы

Один из крупнейших проектов «Метро МиР» — станция «Спортивная» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На прошлой неделе следователи снова обратили внимание на «Метро МиР», и на муниципальную компанию посыпались новые уголовные дела. А УФАС потребовало и вовсе реорганизовать предприятие, которое существует почти 30 лет. За последние десть лет «Метро МиР», или бывший УЗСПТС, сильно изменилось, став «универсальным солдатом» новосибирской мэрии. Сейчас бывший глава предприятия и некоторые его сотрудники находятся под следствием, в СИЗО попал и начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска. Корреспондент НГС попыталась разобраться, что это за скандальное предприятие и почему у него так много полномочий.

Всё изменила «Золота Нива»

Десять дет назад в УЗСПТС были проблемы из-за «Золотой Нивы» Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











МУП «УЗСПТС» не так давно превратилось в «Метро МиР». Новое имя организация получила в 2021 году, и полностью оно звучит как «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Но расширение полномочий компании началось задолго до переименования.



Изначально УЗСПТС занималось проектами, связанными с метро. В 2011 году в Новосибирске сдали станцию «Золотая Нива», и ничего нового в этой сфере не возникало почти 10 лет. В этом же году в МУП сменилось руководство — это было связано с уголовным делом бывшего главы Николая Хвана: его обвинили в злоупотреблении полномочиями и в растрате при строительстве «Золотой Нивы».

По версии следствия, Хван отдал в безвозмездное пользование подрядчику, ЗАО «Финансово-строительная компания», щитовой горнопроходческий комплекс, а затем заплатил 20 миллионов рублей из бюджета за амортизацию. Следователи посчитали, что Хван завысил стоимость работ ФСК на 26,8 миллиона рублей, а затем дважды оплатил одни и те же работы стоимостью 54,6 миллиона рублей. Кроме того, совладельцем ФСК была дочь чиновника (50% акций, по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2004 год).

Чем закончилось дело, корреспондент НГС выяснить не смогла. Приговоров по этим делам на сайтах судов Новосибирска нет. Из МУП Николай Хван уволился по собственному желанию.

После этого в 2014 году он успел поработать заместителем начальника метрополитена. А в 2015 году, когда бывший начальник УЗСПТС был уже депутатом Законодательного собрания, его приговорили к двум годам условно. Суд установил, что в 2010 году он помог родственнику-студенту с оплатой обучения, перечислив университету из средств предприятия 99 тысяч рублей. Оттуда же, из бюджета МУП, он профинансировал свою предвыборную кампанию — на более чем 130 тысяч рублей.

Политическая карьера Николая Хвана на этом не закончилась. До 2021 года Николай Хван был советником бывшего главы Республики Тыва. На прошлой неделе стало известно, что бывший директор УЗСПТС погиб в ДТП в Запорожской области.

Стоит отметить, что подрядчик строительства «Золотой Нивы», компания «ФСК», пыталась признать УЗСПТС банкротом, утверждая, что муниципальное предприятие задолжало ей 4,8 миллиона. Бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий тогда назвал это бредом и сказал, что все долги погашены.

В 2018 году УЗСПТС обвинили и в загрязнении экологии: природоохранная прокуратура обратилась в суд, требуя от предприятия компенсировать вред, который оно нанесло рекам и водохранилищу.



«Не вывезло программу»

В отношении бывшего директора «Метро МиР» заведено несколько уголовных дел Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После увольнения Николая Хвана его место занял Александр Мысик, который на долгие годы стал одной из ключевых фигур в строительной сфере Новосибирска, а потом также попал под следствие. Как рассказывает главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, именно с приходом Александра Мысика в 2011 году сфера деятельности УЗСПТС начала расширяться.



— Собственно, метрострой тогда прекратился до начала работ по станции «Спортивная». При мэре Анатолии Локте предприятие превратилось в «универсального солдата», берущегося за все ответственные муниципальные проекты, будь то подземные или наземные сооружения, включая даже такие несвойственные для транспортной инфраструктуры, как стела на площади Калинина. Мысик для Локтя стал ключевым заказчиком по реализации муниципальных контрактов, — объясняет Андрей Кузнецов.

Как считает директор издания «Центр деловой жизни», до какого-то времени это была удобная для городского руководства схема.

Судя по информации на официальном сайте, «Метро МиР» предоставляло такие услуги, как проектирование ливневок, автодорог, примыкание объектов капитального строительство к автодорожной сети, мостов и тоннелей. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневок, пешеходных мостов и подземных переходов.

В последние 10 лет сначала УЗСПТС, а потом и «Метро МиР» занимается абсолютно разными проектами в городе. Предприятие выступает застройщиком ЖК «На Ельцовской», ремонтирует Октябрьский мост, дороги, подземные переходы, а также забирает для проектирования ливневки. «Метро МиР» также становится генеральным подрядчиком строительства нового автовокзала на площади Гарина-Михайловского.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка МП «Метро МиР» на конец 2022 года составила 741 миллион рублей, а чистая прибыль — 2,4 миллиона. Учредителем предприятия с 2021 года является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. До 2021 годом учредителем был департамент земельных отношений.

— В итоге руководство «Метро МиР» не вывезло свою обширную программу, и это обернулось уголовными делами и сорванными контрактами. Сейчас для муниципалитета может быть выгодней обнулить старую историю, ликвидировав «Метро МиР», и начать с чистого листа. Чтобы, например, новые проекты в метрострое не ассоциировались с прежними проблемами, включая беспрецедентную проволочку с запуском «Спортивной», — рассуждает Андрей Кузнецов.



Закат предприятия

Срок сдачи станции «Спортивная» до сих пор неизвестен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Самым заметным провалом «Метро МиР» стал запуск станции «Спортивная», проблемы с которой начались еще на этапе проектирования. Сначала проект провалился на госэкспертизе, а конкурс на строительство отменяли и переносили. И вот спустя много лет «Спортивная» достроена, но пользоваться станцией новосибирцы всё еще не могут. Срок сдачи по разным причинам переносили минимум 6 раз, и до сих пор дата открытия неизвестна. Мэрия направила переделанные документы в Главгосэкспертизу.



Помимо «Спортивной», «Метро МиР» строило дорогу к ЛДС, которая в 2022 году обернулась делом против директора предприятия Александра Мысика. Директору «Метро МиР» сначала предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, которые обернулись потенциально тяжкими последствиями для города. По версии следствия, с 2019 по 2021 год чиновник организовывал добычу песка из карьера, который находится в протоке Оби. Песок использовали для строительства дороги, хотя он не был для этого предназначен, и теперь дорога к ЛДС не отвечает требованиям безопасности.



Через пару месяцев после проверки прокуратуры Новосибирской области возбудили второе уголовное дело. На этот раз, по версии прокуратуры, Александр Мысик заказал проведение ненужных работ для строительства подъездных дорог к ЛДС. Третье уголовное дело коснулось коллектора у новой ледовой арены. По версии СК России по Новосибирской области, во время подписания документов о приемке были указаны не те суммы, таким образом пропало 170 миллионов рублей. Следствие по этим делам продолжается. Александр Мысик вину во время выбора меры пресечения не признал.

Исполняющим обязанности директора «Метро МиР» назначен Андрей Счастливый. Как писал ранее «Центр деловой жизни», он мало известен в кругах чиновников и предпринимателей — «больше о нем знают в силовых структурах».

«Метро МиР» несколько раз получал иски о банкротстве — в последний раз сообщение об этом было в январе этого года, такие требования заявила компания «КДС». Она строила дорогу возле пляжа «Наутилус» и через суд потребовала вернуть задолженность в размере 11,6 миллиона, из которых больше 600 тысяч — неустойка.

Новый виток уголовных дел и требование о реорганизации

Компанией заинтересовалась прокуратура Новосибирской области Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











На прошлой неделе в Новосибирске произошло сразу несколько громких задержаний. Они последовали за пресс-релизами прокуратуры о проблемах, с которыми новосибирцы обратились к замгенпрокурора Дмитрию Демешину. Одна из жалоб — на недостроенную дорогу на Плющихинском жилмассиве. В этот же день, 20 марта, силовики ворвались в дом к бывшему начальнику департамента транспорта мэрии Константину Васильеву, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он якобы перевел 48 миллионов за недоработанный проект строительства дороги муниципальному предприятию «Метро МиР». Бывшего начальника дептранса отправили в СИЗО на два месяца на время расследования.

Также стало известно, что после проверки прокуратуры Новосибирской области возбудили дело в отношении неназванного должностного лица МП «Метро МиР» — его подозревают в хищении более 56 миллионов рублей при строительстве водосточного коллектора у реки Ельцовки.

— Подрядная организация самостоятельно внесла изменения в проектную документацию объекта, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора, — пояснили в ведомстве.

Также 21 марта сотрудники ФАС возбудили дело по факту предполагаемого сговора мэрии Новосибирска и компании МП «Метро МиР». По версии ведомства, «Метро МиР» предоставляли субсидии из средств бюджета, что нарушает законодательство. Дептранс якобы на регулярной основе компенсировал хозяйствующему субъекту затраты на налоги.

Также ФАС потребовала реорганизовать «Метро МиР». Разговоры о том, чтобы снять лишние обязанности с «Метро МиР», ходили уже давно. В последний раз на заседании профильного комитета заксобрания Новосибирской области министр строительства Денис Архипов даже упомянул о грядущих изменениях в организации.

— В «Метро МиР» проходят внутри работы, чтобы очистить эту организацию от других непрофильных направлений. Будет отдельная организация, занимающаяся ливневками, — рассказал Денис Архипов.

По результатам проверки антимонопольной службы «Метро МиР» сочли коммерческой организацией, которую наделили полномочиями органов власти. Предприятие выступает как государственный заказчик торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры, при этом МП «Метро МиР» является хозяйствующим субъектом.

— Весь комплекс работ по размещению государственного (муниципального) заказа, проведению закупок, контроля за исполнением контрактов, а также приемка работ должны проводиться уполномоченными на то органами муниципалитета, а не коммерческой структурой, — отметил заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Сергей Иванов.

В УФАС отметили, что «Метро МиР» провело торги на общую сумму больше 3 миллиардов рублей, в том числе для строительства станции метро «Спортивная». По информации «Контур.Фокуса», «Метро МиР» и правда одновременно выступал заказчиком и участником госконтрактов.

За всё время существования муниципальное предприятие получило госконтрактов на 2,2 миллиарда рублей, а как заказчик заключило таких контрактов на 6,2 миллиарда рублей.

УФАС выдала департаменту транспорта обязательное для исполнения предупреждение с крайним сроком исполнения 22 мая.

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