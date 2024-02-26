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Главгосэкспертизе не понравились документы по станции метро «Спортивная» — что говорят в мэрии

Сдать станцию метро планируют в этом году

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Основные строительно-монтажные работы на сооружении уже выполнены

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Главгосэкспертизе не понравились документы, представленные по станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Специалисты посчитали, что внесенные изменения были недостаточно обоснованы.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска 26 февраля. Как объяснили в городской администрации, сотрудники проектного направления МП «МетроМиР», а также привлеченных субподрядных организаций устраняют недочеты.

— Формируется комплект документов, дополнительно обосновывающих необходимость и достаточность изменения проектных решений, ранее реализованных в период строительства, — сообщили в мэрии.

НГС направил запрос в Главгосэкспертизу с просьбой прокомментировать ситуацию с проектом строительства станции метро «Спортивная».

В середине февраля и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, в прошедшем году в городе проводилась работа по актуализации проектной документации станции в соответствии с новыми требованиями. Основные строительно-монтажные работы на сооружении уже выполнены, сдать «Спортивную» планируется в 2024 году.

Зимой прошлого года выяснилось, что контрольная итоговая проверка станции метро запланирована Сибирским управлением Ростехнадзора летом следующего года. Сдачу «Спортивной» переносили более шести раз, НГС собрал все обещания властей в одной инфографике.

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