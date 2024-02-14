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«Затянулась работа»: что сейчас происходит со станцией метро «Спортивная»

Строительные работы практически все закончены

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Дату сдачи «Спортивной» переносили неоднократно

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Станция метро «Спортивная» в Новосибирске продолжает проходить экспертизу — сдать ее планируют в 2024 году. Об этом сегодня, 14 февраля, на сессии горсовета рассказал и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

— Затянулась работа с прохождением Главгосэкспертизы. В прошедшем году проводилась работа по актуализации проектной документации в соответствии с новыми требованиями. Надеемся, что в ближайшее время вопрос экспертизы будет решен, — объяснил в своем отчете и. о. мэра.

Все основные строительно-монтажные работы на станции «Спортивная» сейчас выполнены, ведутся пусконаладочные работы.

Из областного бюджета, по словам Олега Клемешова, выделены деньги на проектирование Дзержинской линии. В следующем году и. о. мэра предложил подойти к решению вопроса об обновлении подвижного состава.

НГС сравнил проблемы московского метро, где собираются в следующем году построить 17 станций, и новосибирского.

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