«Затянулась работа»: что сейчас происходит со станцией метро «Спортивная»

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске продолжает проходить экспертизу — сдать ее планируют в 2024 году. Об этом сегодня, 14 февраля, на сессии горсовета рассказал и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.
— Затянулась работа с прохождением Главгосэкспертизы. В прошедшем году проводилась работа по актуализации проектной документации в соответствии с новыми требованиями. Надеемся, что в ближайшее время вопрос экспертизы будет решен, — объяснил в своем отчете и. о. мэра.
Все основные строительно-монтажные работы на станции «Спортивная» сейчас выполнены, ведутся пусконаладочные работы.
Из областного бюджета, по словам Олега Клемешова, выделены деньги на проектирование Дзержинской линии. В следующем году и. о. мэра предложил подойти к решению вопроса об обновлении подвижного состава.
НГС сравнил проблемы московского метро, где собираются в следующем году построить 17 станций, и новосибирского.