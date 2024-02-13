В Москве — аромат сакуры, у нас — туалетов: какие проблемы есть в столичном метро — сравниваем с Новосибирском

Новосибирскому метро, конечно, есть куда расти. Нужно открыть станцию «Спортивную», подготовить документы для продления Дзержинской линии и достроить ее. Планы по развитию метрополитена разработаны до 2050 года и далее — предполагается, что со временем в Новосибирске запустят еще 32 станции. Но пока сложно понять, насколько это осуществимо, и большинству горожан приходится добираться до дома и работы на наземном транспорте. Поэтому многие с завистью смотрят на Москву, где уже есть 263 станции, а новые вводят каждый год. Но и там есть проблемы, которые беспокоят пассажиров: НГС изучил новости наших коллег и выяснил, что и в столице, где за три года хотят построить 17 станций, не все так гладко. Сравниваем, что беспокоит сибиряков и москвичей.
Шумные и старые вагоны
Пассажиры Замоскворецкой (зеленой) ветки московского метрополитена недовольны слишком шумными составами. Кстати, многие из вагонов там такие же, как в Новосибирске.
— В вагонах поездов на зеленой ветке очень шумно, — объяснила жительница района у метро «Коломенская» зеленой ветки Ольга Кузнецова. — От «Павелецкой» до «Автозаводской» они разгоняются так громко, что иногда буквально закладывает уши.
Как писали наши коллеги из MSK1.RU в начале прошлого года, на Замоскварецкой линии в основном курсируют поезда типа 81 717/714, первые из них выпустили в 1976 году. Несколько лет назад именно такие вагоны передавали из столицы в Новосибирск. Судя по новостям, ждать новых вагонов москвичам осталось недолго: на зеленой ветке собираются запустить составы «Москва-2020». И пока в Сибири ждут, что в составах появятся пятые вагоны, москвичи считают, что на их поездах с зеленой ветки ездить вообще нельзя.
— С нетерпением ждем новых составов на Замоскворецкой линии, — отреагировал на фото новых составов «Москва-2020» посетитель паблика «Московский транспорт — мониторинг новостей» во «ВКонтакте». — Наконец-то можно будет комфортно ездить, не боясь оглохнуть и задохнуться в духоте. Номерные были хороши для своего времени, и слава богу, что решили убрать их на всех линиях к 2030 году. Их место в музее.
Некомфортная температура
Пока одним шумно, другим — душно. В этом январе в московском метрополитене решили поменять температуру, чтобы всем пассажирам было комфортно. В вагонах на Серпуховско-Тимирязевской линии наклеили QR-коды, чтобы горожане с их помощью могли оставлять свои пожелания о температуре в поезде. При этом в вагонах есть кондиционеры с летним и зимним режимом работы.
В опросе под этой новостью 50% респондентов отметили, что довольны температурой в московском метро, а 46% считают, что там то холодно, то жарко (всего проголосовало 363 человека). Остальные высказались в комментариях.
— В эту зиму в метро стабильный дубак. Раньше можно было снять шапку и расстегнуться. Сейчас при холодных сквозняках на станциях и дующих в башку кондиционерах в вагонах — себе дороже, — написал Гость.
— На серой ветке всегда дубак при работающих кондиционерах. Я как-то зимой в вагон зашла, было что-то около +10 градусов и дуло из него, как будто наизнос работает из последних сил, холодно и дышать нечем. А есть второй вариант — кондиционер сломался и не работает, поэтому дышать опять нечем, и еще и жара. Третьего варианта не дано, — высказалась еще одна москвичка.
— Душно, потому что в новых вагонах кондиционер вместо вентиляции. Люди дышат одним и тем же воздухом, только охлажденным. В старых поездах воздух всегда был свежий благодаря вентиляции, — отметил другой посетитель сайта.
Шум от стройки
Новосибирцам отчасти можно порадоваться из-за того, что метро в городе не строят так активно, как в столице. Причина очевидна: больше строек — больше шума. Осенью прошлого года в Москве станцию «Генерала Тюленева» возводили рядом с жилыми домами вдоль улицы Теплый Стан, и люди жаловались на шум даже ночью. Они писали о своем недовольстве редакции MSK1.RU.
— На днях проходила мимо этого строительства, шум стоит жуткий. Что-то так громко шарахает, еще подумала: как люди живут в рядом стоящих домах? Можно оглохнуть или получить нервное заболевание! А строительство уже идет не первый год, не завидую людям!
— Даже после построенной станции и далее бесконечно будут вестись строительные и земляные работы!
— До того всё стало красиво и комфортно, что часа не проходит, чтобы я не обдумывал, куда мне переселиться подальше от Москвы, — иронизирует один из москвичей.
— Москва расширяется, естественно, транспортный вопрос — вопрос номер один. Когда-то в Москве на Сторожевой улице коровы паслись, а на Мазутном проезде, теперешней улице Павла Корчагина, лоси из парка «Сокольники» выходили прогуляться, кинотеатр «Перекоп» был деревянный и т.д. [Будь] по-вашему, Москва до сих пор оставалась бы деревянной, с водяными колонками на улицах, деревянными сортирами и коровами на лугу! — возмутился один из москвичей.
— Ни с чем не надо перебарщивать, с метро тоже, — возразил ему другой гость сайта.
Возможно, новосибирцы не возмущались из-за шума от «Спортивной», потому что жилых домов рядом с ней немного, и находятся они на удалении от нее.
Проблемы с оплатой
Иногда расплатиться в метро картой бывает не так просто — хоть в Москве, хоть в Новосибирске. О такой проблеме жители столицы сообщали 1 февраля, когда пытались заплатить за проезд на Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линиям. При оплате им приходило сообщение о том, что на карте недостаточно средств, а позже деньги списывались, но турникеты все равно не открывались. У одной москвички деньги так списались пять раз. На время сбоя пассажирам рекомендовали расплачиваться с использованием биометрии (да, она доступна на всех станциях), картой «Тройка» или билетами, приобретенными в кассах. Позже проблему удалось устранить.
В Новосибирске подобное тоже случается с банковскими картами — такой случай НГС подробно описывал прошлой весной. Метрополитен назвал причины сбоев и то, как их устранить. Но отметим, что у сибиряков в такой ситуации «расплатиться лицом», то есть с помощью биометрии, не получится. О том, насколько выгодна или безопасна такая система, размышляли эксперты.
Рост цен на проезд
Повышением стоимости проезда вряд ли кого-нибудь удивишь. В Новосибирске в конце прошлого года метро подорожало до 35 рублей, как и в другом общественном транспорте. Горожане ответили на это недовольством и активно оставляли комментарии:
— Повышение [было бы] справедливо, если бы оно шло на общественный транспорт. Но ничего не изменится, — написала читательница под ником Летучая Кошь.
— У Новосибирска один шанс уменьшить пробки — это развивать общественный транспорт. Но у нас развивать не умеют, умеют только пилить и повышать. Повышали бы стоимость проезда для развития, вопросов бы не было, — считает Гость.
— А ездить будем все так же, на старых ржавых советских троллейбусах и трамваях? — задавался вопросом неавторизованный пользователь.
В Москве цена проезда увеличилась с 15 октября. Проезд по карте «Тройка» вырос с 50 до 54 рублей, билет «90 минут» — с 75 до 81 рубля. Тарифы «Тройки» также подросли: безлимитный проезд на день — с 285 до 315 рублей, трехдневный проездной с 540 до 600, на 30 дней — 2730 с 2540 рублей, и проезд на 90 дней — с 6150 до 6600 рублей. Одну поездку выгодней всего оплачивать биометрией — цена составит 50 рублей.
Повышение вызвало споры у жителей столицы.
— Теперь по возможности оплачивать проезд будет еще меньше людей, а штат контролеров придется расширить, — написал пользователь.
— В Москве городской транспорт должен стоить 20 рублей. Это частники могут повышать, а у Москвы бюджет переполнен, — отметил читатель.
— А как иначе? Нужно ведь оплачивать все эти громадные станции с вестибюлями, лифтами и т.д. 54 рубля — это очень дорого за поездку. Жить стало очень тяжело, ибо все ходят в магазины, — считает комментор.
А чем недовольны в Новосибирске?
С тем, что не нравится москвичам, разобрались. А чего хотят новосибирцы, мы спросили у них в комментариях в нашем Telegram-канале. Список получился небольшим, но емким.
— Откройте «Спортивную», — написала читательница Лина.
— Ничего нового: откройте новые станции, пожалуйста, — говорит Анастасия.
— Очень хочется развития метрополитена по всему Новосибирску, — пишет Евгения.
— Уменьшить интервал между поездами. Пять минут ожидания, если не в час пик, да и утром — тоже долго: вагон уже забит, войти не всегда можно, — обратила внимание Надежда.
— Станция «Маршала Покрышкина», выход на улицу Гоголя, Ольги Жилиной — вечная лужа в вестибюле между дверями и зимой и летом. Постоянно грязный пол, — отметила Оксана.
— Построить метро в Калининский район, утром невозможно выехать с Фадеева, с Богдана Хмельницкого и с Мочищенского Шоссе, всё в пробках, — пишет Дарья.
— Было бы здорово пустить метро на Петухова, ГБШ и Родники.
— Линию до Затулинбурга, — в это загадочное место на метро хочет ездить Александр.
— Да просто пятый вагон поставьте! — крик души другой читательницы.
— На переходе «Красного проспекта» и «Сибирской», на «Золотой Ниве» вечно протекает потолок. Это, во-первых, некрасиво выглядит, а, во-вторых, как в фильме ужасов, — поделилась Елизавета.
— Спасибо новосибирскому метрополитену, что устроили в переходах туалеты, теперь пора делать следующий шаг: начать их мыть. На станции метро «Площадь Ленина» аромат канализации под вечер чувствуется даже у турникетов, и это несмотря на то, что это уже другое помещение, — обратила внимание Анна.
Но тут мы не можем не обратить внимание на то, что в московском метро борятся даже с неприятными запахами. Например, на Филевской линии в прошлом году заработали ароматизаторы, которые вмонтировали в воздуховоды климатической системы поездов. В вагонах распыляли ароматы цветов сакуры, орегано и лайма.
Проект развития новосибирского метро уже разработан. Посмотреть, где и когда планируют построить новые станции, можно в этом материале.
Если метро в Новосибирске ходят относительно стабильно, то с наземным транспортом возникают проблемы. Одна из причин — нехватка водителей. Сами работники винят в случившемся низкую зарплату и переработки, перевозчики — реформу общественного транспорта, из-за которой решили убрать маршрутки из города. В ситуации разбиралась корреспондент НГС Елизавета Горячева.