В Москве — аромат сакуры, у нас — туалетов: какие проблемы есть в столичном метро — сравниваем с Новосибирском

Шумные и старые вагоны

Пассажиры Замоскворецкой (зеленой) ветки московского метрополитена недовольны слишком шумными составами. Кстати, многие из вагонов там такие же, как в Новосибирске.



— В вагонах поездов на зеленой ветке очень шумно, — объяснила жительница района у метро «Коломенская» зеленой ветки Ольга Кузнецова. — От «Павелецкой» до «Автозаводской» они разгоняются так громко, что иногда буквально закладывает уши.