Дзержинская линия: начало без конца. Почему не достраивают метро в Новосибирске и кто в этом виноват

Проектом продолжения строительства Дзержинской линии занимается МП «Метро МиР» (бывшее МУП «УЗСПТС»). В прошлом году руководителя компании Александра Мысика задержали за превышение полномочий и возбудили три уголовных дела (правда, не связанных с проектом строительства Дзержинской линии), сейчас он находится под следствием.

Вообще история скитаний проектно-сметной документации на строительство Дзержинской ветки достойна экранизации. Несколько лет назад казалось, что это комедийный жанр (якобы ее сделали не в том формате и эксперты попросили переделать), потом начался триллер, когда зрители переживали, кто все-таки победит (мэр говорил, что утвердить не могут, потому что нет источника финансирования, а губернатор отвечал, что финансирования нет, потому что нет проекта). Эту часть фильма депутаты назвали пинг-понгом — спортивной игрой, к которой как будто уже потеряли интерес даже сами участники. Возможно, это как-то связано с отменой прямых выборов мэра, а может быть из-за того, что люди перестали задавать вопросы.