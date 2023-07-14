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СрочноНовосибирск получил 180 млн на проект метро
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Новосибирск получил 180 миллионов на проект продолжения Дзержинской линии метро

Всего городу выделили 2,6 миллиарда рублей на социальную сферу и строительство

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Сейчас станция «Золотая Нива» — конечная на Дзержинской линии

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Новосибирск получил 2,6 миллиарда рублей на социальную сферу, строительство, ремонт дорог и благоустройство. Часть средств потратят на проект строительства Дзержинской линии метрополитена.

Об этом на пресс-конференции 14 июля рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, решение о выделении дополнительных средств приняли на сессии Законодательного собрания региона.

— На проектирование Дзержинской линии метрополитена мы получили поддержку в размере 180 миллионов рублей на период 2023–2025 годов, — сообщил глава города.

1,6 миллиарда рублей направят на увеличение зарплаты работникам социальной сферы: учителям, воспитателям, библиотекарям и другим сотрудникам. На ремонт дорог потратят еще 94 миллиона рублей, строительство дороги к микрорайону Клюквенному — 500 миллионов рублей. Также деньги потратят на оснащение детских оздоровительных лагерей и проектирование парка Чербузы.

В июне Анатолий Локоть заявил, что проект продления Дзержинской линии метрополитена сделают заново из-за устаревшей прошлой версии документов.

Всего, согласно Генплану, в Новосибирске могут построить еще 32 станции метро, некоторые из них будут расположены на новой линии. Мы показывали на карте, где их запланировали.

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