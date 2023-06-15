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Тема дняПочему ввод «Спортивной» перенесли
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Документы на продление Дзержинской линии метро в Новосибирске придется готовить заново

Мэр объяснил, почему этот процесс занимает так много времени

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Переговоры о продлении зеленой ветки ведутся уже долгие годы

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Проектная документация по продлению Дзержинской линии метро будет готовиться заново из-за устаревания прошлой версии. Об этом стало известно во время пресс-конференции мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Работаем. Даны соответствующие поручения, и работа пошла. Не готов сказать окончательные сроки, потому что ведутся переговоры с рядом организаций, проектных, в частности, имеющих опыт строительства метрополитена. В силу особенных обстоятельств у нас известно, что проектные организации сосредоточены в основном в федеральном центре, — отметил мэр. — Но мы надеемся на поддержку губернатора. И думаю, что в ходе переговоров могут быть привлечены эти организации, что ускорит сроки выполнения и качество работ.

Также стало известно, что ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь из-за подготовки документов.

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МетроНовосибирское метроДзержинская линия метроАнатолий Локоть
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