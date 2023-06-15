Документы на продление Дзержинской линии метро в Новосибирске придется готовить заново

— Работаем. Даны соответствующие поручения, и работа пошла. Не готов сказать окончательные сроки, потому что ведутся переговоры с рядом организаций, проектных, в частности, имеющих опыт строительства метрополитена. В силу особенных обстоятельств у нас известно, что проектные организации сосредоточены в основном в федеральном центре, — отметил мэр. — Но мы надеемся на поддержку губернатора. И думаю, что в ходе переговоров могут быть привлечены эти организации, что ускорит сроки выполнения и качество работ.