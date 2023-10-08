Грустная семерка: в Новосибирске годами не могут построить важные транспортные проекты — все дело в документах

Площадь Калинина и парк «Каменка»

О сложностях с этими объектами стало известно в сентябре. Во время одного из совещаний в правительстве Новосибирской области мэр рассказал, что в документах на строительство парка «Каменка» в Дзержинском районе есть ошибки.



— Нет сомнений, что в Нарымском, Первомайском сквере работы будут завершены. Арену сделали. Действительно столкнулись со сложностями, ошибки были в проектно-сметной документации по федеральному проекту «Каменка». Вполне возможно, что в этом году окончательно не сдадим этот объект. Будет предложение рассматривать перенос на следующий год, чтобы качество не пострадало, — сообщил Анатолий Локоть.



В этом году власти также собирались провести второй этап благоустройства площади Калинина. Но в документы снова закрались ошибки.



— Мы договорились, что надо продолжать благоустройство площади. Был сделан эскиз, подразумевающий не просто асфальтовое покрытие, а может какое-то озеленение, самое главное — освобождение от проводов. Это все очень дорого. Мы хотели в этом году приступить ко второй части. У нас не получилось: оказалась не готова проектно-сметная документация. Задача к следующему сезону — подготовить ПСД полностью и приступить к следующему этапу приведения площади в порядок, — заявил Анатолий Локоть.

