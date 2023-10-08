Грустная семерка: в Новосибирске годами не могут построить важные транспортные проекты — все дело в документах

Новосибирцам регулярно обещают улучшить транспортную инфраструктуру и благоустроить город. И многие проекты действительно удается реализовать. Один из примеров — «Заельцовский парк», в котором провели реконструкцию. Но часто бывает и так, что обещанного приходится ждать по несколько лет. Частая причина — проблемы с документами на ремонт или строительство. НГС решил собрать самые показательные случаи. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему в городе есть проблемы с проектами. Рассказываем подробности.
Дзержинская линия метрополитена
Последнюю на сегодня станцию на Дзержинской линии метрополитена — «Золотая Нива» — открыли в 2011 году. Сейчас там есть только один перегонный тоннель. О продолжении строительства говорил еще бывший мэр Владимир Городецкий, который обещал, что второй закончат к 2013 году. В 2014 году мэр Анатолий Локоть заявил, что тоннель достроят в 2015 году. На посту губернатора Городецкий заявлял, что на это из областного бюджета выделят 850 миллионов рублей.
В 2021 году в мэрии Новосибирска рассказали, что стоимость строительства второго тоннеля на «Золотой Ниве» обойдется примерно в 1,3 миллиарда рублей.
В 2018 году специалисты разработали проект продления Дзержинской линии метро. На следующий год стало известно, что его не одобрили. Анатолий Локоть объяснил, что это произошло из-за формата файла, который отправили на экспертизу.
— Проблема заключается в том, что у нас есть проект. Мы еще раз его просмотрели, актуализировали к ценам, которые сегодня существуют. Он был разработан в PDF. А там другие требования, формат этот сегодня не принимается. И вся коллизия заключается в том, чтобы все-таки постараться убедить или приблизить этот формат к сегодняшним требованиям, чтобы его признали. Больше там замечаний нет, — уверял мэр. — Все остальные замечания — те, которые нам выдвигали проверочные организации в Москве, сегодня все эти замечания ликвидированы.
Тогда Александр Мысик, возглавлявший «УЗСПТС», говорил, что несоответствие форматов документов — технический момент, который собираются решить до конца марта. Строительство предполагалось начать в 2020 году. В июле 2021 году НГС делал запрос в Главгосэкспертизу России, чтобы выяснить, поступала ли туда документация на продление Дзержинской линии. В управлении ответили, что проект на экспертизу не присылали.
Зимой этого года губернатор Андрей Травников рассказал, что проблема с документами по Дзержинской линии появилась из-за нехватки проектировщиков.
— Главная проблема не в том, на каком уровне полномочия по решению вопроса. Безусловно, может, есть справедливые претензии к руководителям разных муниципалитетов по ведению строительных объектов. Главная проблема — дефицит качественных проектировщиков. С учетом того, что метрополитен — это такой специфический объект, проектировщики должны быть очень высокого класса. Поэтому за эти годы не удалось завершить актуализацию документации по Дзержинской линии, — объяснил губернатор.
В мае в мэрии Новосибирска сообщили, что проект Дзержинской линии сейчас корректируют. Он включает строительство второго перегонного тоннеля на «Золотой Ниве» и перегонов до станций «Гусинобродская и «Молодежная». Примерная стоимость строительства оценивается в 30 миллиардов рублей.
НГС направил новый запрос в Главгосэкспертизу России, чтобы выяснить, поступала ли в этом году документация на продление линии метро и почему документы не одобрили ранее.
Станция «Спортивная»
«Спортивную» на левом берегу Новосибирска планировали построить с 1960-х. Этому постоянно что-то мешало — как правило, нехватка денег. Но в 2019 году строительство все-таки началось, несмотря на то, что проект не смог пройти экспертизу с первого раза. Объект обещали сдать в 2022 году.
К июлю прошлого года работы закончили на 92%. Тогда стало известно, что стоимость строительства, которую изначально оценивали в 2,7 миллиарда рублей, выросла примерно на 300 миллионов рублей. Сергей Арапов, директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой», рассказал, что согласовать затраты строителей должна Главгосэкспертиза.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2022 году заявил, что станцию не откроют вовремя из-за подготовки проектно-сметной документации. Тогда глава региона отметил, что у муниципалитета часто бывали проблемы с подготовкой проектов.
— Физически объемы будут выполнены, но стадия проектирования и разработки проектной документации всегда в городе была слабым местом. Коллеги из городских подразделений завершают корректировку проектной документации, чтобы получить документы, — рассказал Андрей Травников.
Весной этого года сдачу «Спортивной» перенесли на лето. Готовность объекта составляла 97%. В сентябре мэр Анатолий Локоть назвал основной сложностью станции изменения, которые внесли в проект:
— Основные проблемы, касающиеся «Спортивной», — в документации и прохождении экспертизы. Сейчас наши специалисты плотно работают над этим с московскими. Были учтены изменения, которые нужно было внести. Делалось, что называется, на ходу. После введения санкций пришлось заменять комплектацию на нашу, отечественную.
Ожидается, что станцию откроют в конце этого года. НГС направил запрос в Главгосэкспертизу России, чтобы узнать, на каком этапе находится рассмотрение проекта.
Развязка на Матвеевке
Еще один объект, реализация которого задержалась, — двухуровневая развязка в Первомайском районе в районе станции Матвеевка. О планах по ее строительству начали говорить еще в 2012 году. В 2014 году заместитель мэра Андрей Ксензов заявил, что проект собираются завершить в 2015 году.
В 2020 году власти стали искать подрядчика, который выполнит геодезические изыскания для проекта, чтобы обновить документы 2012 года.
— Практически снова разрабатываем, в 2012 году уже было проектное решение, будем его корректировать, — сообщил тогда НГС директор МУП «УЗСПТС» (нынешний «Метро Мир») Александр Мысик.
Власти рассказали, что разработка проекта находится в активной фазе. В марте 2023 года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что стоимость объекта выросла с 2 до 10 миллиардов рублей. Тогда документы находились на экспертизе.
Редакция сайта НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, одобрен ли проект вневедомственной экспертизой.
Улица Доватора
О том, что дорогу на улице Доватора собираются продлить, стало известно в 2020 году. Тогда, по словам Анатолия Локтя, ее планировали начать строить в 2022 году. В 2021 году мэрия сообщала о том, что проект дороги готов. Оставалось только дождаться одобрения Главгосэкспертизы.
17 марта 2023 года Анатолий Локоть заявил, что проектирование дороги закончат в этом году. Но уже в сентябре в департаменте транспорта выяснилось, что срок перенесли, теперь завершить работу над документами собираются в июле 2024 года. После этого документы отправят в экспертную организацию на проверку.
Площадь Калинина и парк «Каменка»
О сложностях с этими объектами стало известно в сентябре. Во время одного из совещаний в правительстве Новосибирской области мэр рассказал, что в документах на строительство парка «Каменка» в Дзержинском районе есть ошибки.
— Нет сомнений, что в Нарымском, Первомайском сквере работы будут завершены. Арену сделали. Действительно столкнулись со сложностями, ошибки были в проектно-сметной документации по федеральному проекту «Каменка». Вполне возможно, что в этом году окончательно не сдадим этот объект. Будет предложение рассматривать перенос на следующий год, чтобы качество не пострадало, — сообщил Анатолий Локоть.
В этом году власти также собирались провести второй этап благоустройства площади Калинина. Но в документы снова закрались ошибки.
— Мы договорились, что надо продолжать благоустройство площади. Был сделан эскиз, подразумевающий не просто асфальтовое покрытие, а может какое-то озеленение, самое главное — освобождение от проводов. Это все очень дорого. Мы хотели в этом году приступить ко второй части. У нас не получилось: оказалась не готова проектно-сметная документация. Задача к следующему сезону — подготовить ПСД полностью и приступить к следующему этапу приведения площади в порядок, — заявил Анатолий Локоть.
Слишком много работы
Во время пресс-конференции 4 октября НГС спросил Анатолия Локтя о том, почему возникают проблемы с документами и как их будут решать.
— Объемы проводимых работ существенно возросли. По факту, в этом году у нас увеличилось финансирование, перечисления из вышестоящих бюджетов, поддержка из областного, федерального бюджетов, за счет нашего участия в программах. Конечно в связи с этим возросшим объемах есть определенные сбои, в частности в разработке документации. Сейчас мы обсуждаем с губернатором, чтобы поточнее рассчитать мощности наших подрядных организаций и заказывающих учреждений, как спланировать следующий бюджетный год и избежать сбоев. Тем не менее основной объем планов этого года мы выполняем.
Еще один амбициозный проект, который обсуждают с 2000-х годов — Южный транзит. Он должен пройти от трассы «Иртыш» до Восточного обхода. Проблемы с подготовкой проекта возникали из-за геополитической обстановки и финансирования. Рассказываем, что известно об объекте, и когда наконец в регионе смогут приступить к строительству.