С 2 до 10 миллиардов: как дорожал проект развязки на Матвеевке и когда ее ждать

О том, что в районе Матвеевки планируют построить двухуровневую развязку, стало известно еще в 2012 году. Тогда бывший мэр Владимир Городецкий заявил, что к работам приступят через два года.



— Задачи по усовершенствованию дорожно-транспортной сети, которые мы решим в 2013-м, максимум в 2014 году, — окончание строительства двухуровневой развязки на Южной площади, где Красный проспект переходит в Большевистскую, пересечение Ипподромской и Большевистской. Это место, где происходит выход на Советское шоссе с улицы Петухова, там сейчас начинаются работы. А вот затем приступим к проекту развязки в Матвеевке, сейчас проектировщики работают над этим, — сказал тогда Владимир Городецкий.

