С 2 до 10 миллиардов: как дорожал проект развязки на Матвеевке и когда ее ждать

Пробки на выезде из Первомайского района уже стали привычными. Здесь строят дома с относительно недорогим жильем, куда заселяются новые жители, и количество автомобилей увеличивается. Поэтому появляются заторы на дорогах. Власти Новосибирска не первый год говорят, что у Матвеевки построят новую развязку, которая должна помочь жителям. НГС решил вспомнить звучавшие за 10 лет планы по строительству дороги и выяснить, стоит ли ждать, что объект возведут в ближайшем будущем.
Разговоры длиной в 10 лет
О том, что в районе Матвеевки планируют построить двухуровневую развязку, стало известно еще в 2012 году. Тогда бывший мэр Владимир Городецкий заявил, что к работам приступят через два года.
— Задачи по усовершенствованию дорожно-транспортной сети, которые мы решим в 2013-м, максимум в 2014 году, — окончание строительства двухуровневой развязки на Южной площади, где Красный проспект переходит в Большевистскую, пересечение Ипподромской и Большевистской. Это место, где происходит выход на Советское шоссе с улицы Петухова, там сейчас начинаются работы. А вот затем приступим к проекту развязки в Матвеевке, сейчас проектировщики работают над этим, — сказал тогда Владимир Городецкий.
В октябре 2014 года заместитель мэра Андрей Ксензов заявил, что проект развязки собираются завершить в 2015 году, несмотря на грядущую потерю городом части поступлений от НДФЛ (бюджетообразующий налог). В 2016 году в бюджете не заложили средства на проектирование.
В 2020 году власти стали искать подрядчика, который сделает геодезические изыскания для развязки на Матвеевке. Они потребовались для того, чтобы обновить документы 2012 года.
— Практически снова разрабатываем, в 2012 году уже было проектное решение, будем его корректировать, — сообщил тогда НГС директор МУП «УЗСПТС» (нынешний «Метро Мир») Александр Мысик.
В том же году в мэрии рассказали, что решение о том, когда начнется строительство, примут не раньше 2022 года, потому что в бюджете на объект нет средств. Позже мэр Анатолий Локоть рассказал, что строительство обойдется примерно в 2 миллиарда рублей.
— Сейчас в активной фазе разработка проектно-сметной документации. Эта проблема будет решаться в рамках проекта «Академгородок 2.0». Пока твердо назвать сроки я не могу. Сроки финансирования до конца неясны. Мы даже при финансовой поддержке области двухмиллиардное строительство такой развязки не осилим. Безусловно, нужны переговоры с федеральным бюджетом, — сообщил мэр.
Позже в пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что стоимость работ увеличилась до 10 миллиардов рублей. Точная сумма станет известна после того, как проект одобрит Главгосэкспертиза.
Искать подрядчика, который обновит проект развязки, начали в 2021 году. На работы выделили чуть больше 50 миллионов рублей. Победителем, по информации сервиса «Контур.Закупки», стала компания «Сибгипротранс». Подрядчик понизил цену работ до 40,2 миллиона рублей.
По информации сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Сибгипротранс» образовано в 1993 году. 75,2% акций принадлежит ЗАО Межрегиональное предприятие «Содружество», 6,3% — Сергею Прицу, меньше 1% — Людмиле Обуховой. Генеральный директор компании — Сергей Приц. В 2022 году выручка «Сибгипротранса» составила 259 миллионов рублей, убыток — 16,1 миллиона.
Сейчас проект проходит экспертизу.
Нужна ли развязка
НГС поговорил с экспертами дорожной отрасли, чтобы выяснить, как новая развязка поможет уменьшить количество пробок в Первомайском районе и на Бердском шоссе.
— Несомненно, на Матвеевке такая развязка необходима. Связано это с активной застройкой КСМ. Сейчас собираются пробки на железнодорожном переезде. С развязкой появится возможность не прерывать движение в прямом направлении по Бердскому шоссе, аккуратно вливаться в поток с улицы Твардовского и при этом не стоять в пробке на переезде, — считает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Он уточнил, что количество пробок уменьшится локально именно в районе железнодорожного переезда. Затор на разъезде Иня всё равно может остаться. Есть вероятность того, что пробки там будут собираться даже быстрее, потому что транспорт от Матвеевки будет выезжать без задержек.
Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции Общероссийского народного фронта Новосибирской области, считает, что развязки улучшают транспортную ситуацию. При этом эксперт подчеркнул, что в городе есть места, где такой объект был бы более полезным.
— В том, что для города в первую очередь развязка нужна именно в этом месте, я не уверен. Поскольку ни в одних документах я не видел, чтобы была обоснована приоритетность и очередность развязок. У нас есть масса аналогичных мест, требующих разделения потоков, увеличения пропускной способности, которые имеют не меньшую значимость и социальную, и транспортную. В этой части я вижу серьезную недоработку, — считает Александр Стефанов.
По его словам, документы стратегического планирования должны опираться на четкое и понятное обоснование для строительства крупных объектов инфраструктуры.
— Хаотичная и непоследовательная транспортная политика, на мой взгляд, продолжается. В условиях ограничений финансирования мы должны выстраивать четкие и понятные алгоритмы, чтобы добиваться максимального эффекта для людей, — добавил эксперт.
Что дальше
В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС сообщили, что сейчас проект находится в Главгосэкспертизе. Точный срок проверки документов пока неизвестен.
— Экспертиза будет рассматривать документы в течение нескольких месяцев. Там есть процедура определенная: это заключение, рассмотрение, отработка замечаний. Если есть замечания, которые не снимаются в течение определенного времени, происходит продление договора на экспертизу. Процесс идет, — рассказал источник НГС, знакомый с ситуацией.
Ориентировочная стоимость работ составляет 9,9 миллиарда рублей. С 2013 года она увеличилась примерно в пять раз.
— Еще один момент в этой развязке — это стоимость. В таких предложениях, на мой взгляд, мы окончательно потеряли здравый смысл. При отсутствующем механизме технико-экономического обоснования проектных решений получается, что все стороны заинтересованы в росте цены. Безумный рост стоимостей на инфраструктурном строительстве — это показатель той неэффективности, низкой производительности труда, который сдерживает нашу экономику. Мы разучились считать деньги. В масштабах всей экономики страны — это ахиллесова пята, — считает Александр Стефанов.
По словам источника НГС, цена на строительство выросла из-за инфляции и подорожания строительных материалов. Кроме этого, в новом проекте есть работы, которых не было в первом варианте:
— В 2013 году был сделан проект, но, к сожалению, не прошел экспертизу, не был запущен. В 2013 году цена была 2 миллиарда, но, к сожалению, за это время строительно-монтажные работы выросли в разы, стройматериалы тоже подорожали. Плюс в этот проект включили дополнительные работы, которые не были учтены прошлым. Поэтому сформировалась новая цена. Есть объективные причины.
В мэрии Новосибирска уточнили, что конкурс на поиск подрядчика для строительства развязки смогут объявить только после того, как экспертиза одобрит проект, а департамент получит деньги на работы из вышестоящих бюджетов. В программе дорожной деятельности региона на период с 2023 по 2027 год финансирование для развязки не предусмотрено. На само строительство понадобится 3,5 года.
Развязка на Матвеевке — не единственный объект, который собираются построить в Новосибирске уже не первый год. Так, о Юго-Западном транзите, проходящем через весь город, говорят с конца 2000-х годов, но пока для него построили только Бугринский мост. Мы подробно рассказывали об амбициозных планах властей и о том, когда эти идеи удастся осуществить.